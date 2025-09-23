樺加沙逼近｜房屋署及建築署團隊前往地盤和屋邨 視察安全及相應措施

【Now新聞台】天文台將於下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，房屋署及建築署團隊前往地盤和屋邨視察安全及各種相應措施。

房屋局局長何永賢在社交平台發文，提到房屋署團隊前往地盤和屋邨視察棚架安全及各種機器的相應措施，如穩固吊船、將重型吊機的吊臂放置地面、容許天秤吊臂自由擺動等，同時在地盤拆除隔音布、加設水閘板、堆砌沙包等，保障地盤安全。

房屋署和屋邨管理團隊亦檢視屋邨不同地方，除了加水閘、清理排水渠等，還增加應變物資，包括抽水泵、應急照明、大量沙包、擋水板、防水帆布、繩索、應急工具箱等，同時也檢查了樹木、雜物、屋邨斜坡工地等。

另外，建築署團隊去檢視各項目的抵禦颱風措施，包括各種加固工作、拆掉棚網以減低風阻等，也檢查了水碼水量、增加繫穩繩等，以抵擋超強颱風吹襲。

何永賢在文中感謝不同團隊上下一心、緊密跟進抵禦樺加沙的措施，並提醒市民超級颱風期間注意安全，留在室內靜待颱風遠去。

#要聞