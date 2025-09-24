樺加沙過境澳門 受風暴潮影響低窪地區水浸一度暫停供電

【Now新聞台】澳門八號風球生效，會在晚上9時至12時視乎情況改發三號風球。受風暴潮影響，低窪地區水浸一度暫停供電。

樺加沙逐漸遠離澳門，風雨過後，處處可見風暴的威力。低窪地區首當其衝，不少地區因水浸暫停供電，期間有1.6萬戶受影響，之後陸續恢復供電。

下環有多間店舖損毀，商戶加緊清理積水。

店舖負責人崔先生：「(積水)應該有20公分左右。(怎樣清走積水？)清走積水要開水閘。我們今次就做得很好，水位又不會升得來勢洶洶，好像天鴿一樣。」

廣告 廣告

店舖負責人關先生：「當然擔心，(水)全部都進去了，用了水閘都沒有用。清走積水之後照開，還有甚麼辦法？損失就當然自己知道，沒有人給你補償。」

下環有店舖的擋水板仍留有水漲的痕跡，可見當時的水位及腰。

澳門氣象局指，樺加沙的核心環流帶來狂風暴雨及雷暴；受風暴潮影響，內港一帶水浸高度曾超過1.5米。

樺加沙襲澳期間風雨交加，有興建中的大廈頂部天秤被強風吹到旋轉，風暴打斷旅客的行程，只能在酒店內等風雨過。

上海旅客唐小姐：「我們還有朋友，我們到時候自己安排，在下面酒店裡面玩玩，說說、聊聊天，蠻好的，反正既然來了也不要有甚麼焦慮心態。」

酒店都做足防風措施。

打風期間，澳門各政府部門不開放，公務人員暫停辦公，紀律部隊人員就維持提供緊急服務。

#要聞