樺加沙颱風襲港 人間有愛 市民義工商店齊齊助狗狗避風

【動物專訊】樺加沙颱風襲港，本港懸掛八號颱風，天文台稍後或會改掛更過風球。由於許多動物收容所或狗場許多位於邊遠或低窪地區，許多狗場均提早呼籲帶場內狗狗撤離，以避這個來勢洶洶的颱風。一方有難，八方支援，許多市民、義工或不同店鋪紛紛各自提供不同的協助，讓許多動物避開颱風來襲的危險。

有許多自發願意暫託不同狗場的狗狗及貓咪，發揮人人都可以做義工的精神，有不少市民在網上分享，接收狗場老狗、接載狗狗到達暫託家的情況。

anglea chan在threads分享：「今日一收到通知就即刻入流浮山Kelly Animal Shelter 接狗狗番屋企暫避，去到仲見到好多熱心義工同人士過嚟接狗狗返屋企，真係辛苦哂。跳躍仔超級乖全程無叫勁冷靜。俾佢適應咗一陣開咗度門 佢都好似覺得安全宜家瞓緊教啦。」

Soul Ear’s 心靈·採耳 屯門採耳專門店在threads分享，「五隻果園狗狗全部喺打風前到達了。由於佢哋都會有打交嘅問題，所以義工話都需要困籠，除咗一隻之外，其他都係10幾歲嘅老犬，其中一隻更加有腫瘤。」他們分享，「今次感受呢個颱風感受到大家都好有愛，好滾動（感動）。冇諗過可以有咁大迴響，仲有記者聯絡採訪，其實只要每人行出一小步 就可以力量好大好大，希望香港人繼續保持呢一種善良 繼續去幫助身邊嘅人。多謝協助流浪動物的每一位。希望大家都要平安 渡過呢個颱風。」

另外，Ivankulcoach在thread分享，他們與多位義工協助東涌兩位正照顧約25隻狗狗婆婆，好讓狗狗在颱風下安全獲得安置，他們於下午已接載了23隻狗仔及兩位婆婆安全撤離。

相片來源：Threads ivandacoach 、angelamiuz、Soul Ear’s心靈·採耳 屯門採耳專門店

狗場KAS的狗狗獲得好心人先帶走暫托。
狗場KAS的狗狗獲得好心人先帶走暫托。
狗場KAS的狗狗獲得好心人先帶走暫托。
狗場KAS的狗狗獲得好心人先帶走暫托。
Soul Ear’s 心靈·採耳 屯門採耳專門店暫時收留了多隻老狗。
Soul Ear’s 心靈·採耳 屯門採耳專門店暫時收留了多隻老狗。
Soul Ear’s 心靈·採耳 屯門採耳專門店暫時收留了多隻老狗。
Soul Ear’s 心靈·採耳 屯門採耳專門店暫時收留了多隻老狗。
Soul Ear’s 心靈·採耳 屯門採耳專門店暫時收留了多隻老狗。
Soul Ear’s 心靈·採耳 屯門採耳專門店暫時收留了多隻老狗。
Soul Ear’s 心靈·採耳 屯門採耳專門店暫時收留了多隻老狗。
Soul Ear’s 心靈·採耳 屯門採耳專門店暫時收留了多隻老狗。
Soul Ear’s 心靈·採耳 屯門採耳專門店暫時收留了多隻老狗。
Soul Ear’s 心靈·採耳 屯門採耳專門店暫時收留了多隻老狗。
Ivanku聯同多位義工協助將東涌婆婆所照顧的25隻救走。
Ivanku聯同多位義工協助將東涌婆婆所照顧的25隻救走。
Ivanku聯同多位義工協助將東涌婆婆所照顧的25隻救走。
Ivanku聯同多位義工協助將東涌婆婆所照顧的25隻救走。

