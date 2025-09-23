樺加沙颱風襲港 人間有愛 市民義工商店齊齊助狗狗避風

【動物專訊】樺加沙颱風襲港，本港懸掛八號颱風，天文台稍後或會改掛更過風球。由於許多動物收容所或狗場許多位於邊遠或低窪地區，許多狗場均提早呼籲帶場內狗狗撤離，以避這個來勢洶洶的颱風。一方有難，八方支援，許多市民、義工或不同店鋪紛紛各自提供不同的協助，讓許多動物避開颱風來襲的危險。

有許多自發願意暫託不同狗場的狗狗及貓咪，發揮人人都可以做義工的精神，有不少市民在網上分享，接收狗場老狗、接載狗狗到達暫託家的情況。

anglea chan在threads分享：「今日一收到通知就即刻入流浮山Kelly Animal Shelter 接狗狗番屋企暫避，去到仲見到好多熱心義工同人士過嚟接狗狗返屋企，真係辛苦哂。跳躍仔超級乖全程無叫勁冷靜。俾佢適應咗一陣開咗度門 佢都好似覺得安全宜家瞓緊教啦。」

Soul Ear’s 心靈·採耳 屯門採耳專門店在threads分享，「五隻果園狗狗全部喺打風前到達了。由於佢哋都會有打交嘅問題，所以義工話都需要困籠，除咗一隻之外，其他都係10幾歲嘅老犬，其中一隻更加有腫瘤。」他們分享，「今次感受呢個颱風感受到大家都好有愛，好滾動（感動）。冇諗過可以有咁大迴響，仲有記者聯絡採訪，其實只要每人行出一小步 就可以力量好大好大，希望香港人繼續保持呢一種善良 繼續去幫助身邊嘅人。多謝協助流浪動物的每一位。希望大家都要平安 渡過呢個颱風。」

另外，Ivankulcoach在thread分享，他們與多位義工協助東涌兩位正照顧約25隻狗狗婆婆，好讓狗狗在颱風下安全獲得安置，他們於下午已接載了23隻狗仔及兩位婆婆安全撤離。

相片來源：Threads ivandacoach 、angelamiuz、Soul Ear’s心靈·採耳 屯門採耳專門店

狗場KAS的狗狗獲得好心人先帶走暫托。

Soul Ear’s 心靈·採耳 屯門採耳專門店暫時收留了多隻老狗。

Ivanku聯同多位義工協助將東涌婆婆所照顧的25隻救走。

