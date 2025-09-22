樺加沙丨玻璃窗打風貼膠紙會更危險？邊款打風膠紙係首選？ 附膠紙漬清除最強大法

一到打風季節，不難看到家家戶戶窗上貼上的一個個「X」，然而，打風時用膠紙貼窗是否真的有效？如果要貼膠紙在窗上防風，又應選擇哪種膠紙，以及如何貼？在超強颱風樺加沙影響本港天氣期間，參考台灣及本港專家的意見，看看在颱風當前，大家可以如何確保窗戶安全。

打風時用膠紙貼玻璃窗，會造成更大危險？

雖然香港天文台建議市民在八號烈風或暴風信號生效時，將膠紙條貼在當風的大玻璃窗上，以減輕萬一玻璃破裂時造成的損傷。但同時，台灣內政部指，根據建築研究所的實驗，貼膠紙並無法增加窗戶的抗風強度，也無法防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果。

台灣內政部採用了四種常見的膠紙貼法，與未沒有貼上膠紙的玻璃窗作對比。在加壓測試中，沒有貼上膠紙的玻璃窗承受風壓的能力反而較強。

當局呼籲當地市民應採取更安全的防護措施，例如選擇符合CNS國家標準的門窗框架與玻璃，並且正確安裝，防止異物撞擊，或是加裝防爆膜防止玻璃碎裂、安裝更堅固的窗戶，才能在颱風來臨時提供最佳的保護。

港專家實證貼膠紙防風有效 如何貼膠紙防風效力更佳？

香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強曾於天文台節目《氣象冷知識》進行實驗，證明貼上膠紙後，玻璃較能抵受重物的衝擊。若果還是覺得以膠紙貼玻璃窗是比較保險的做法，市民可參考盧覺強的建議，用米字型的方式於窗上貼上膠紙。

盧覺強指出，貼上膠紙的玻璃更能抵禦破壞，而萬一玻璃破裂，玻璃碎也不會四散。

風力有機會使玻璃震盪，形成頻率震盪，當頻率震盪與玻璃本身的自然震動頻率相同，產生的共鳴效應便會把玻璃震碎，而在玻璃上貼上膠紙，便可以干擾玻璃的自然頻率，減少出現共鳴的機會。

牛皮膠紙最好用 一招清理頑強膠紙漬

在常見的皺紋膠紙、封箱膠紙、牛皮膠紙、電線膠紙中，有裝修師傅指出牛皮膠紙韌力較高及較易清理，可提供較佳保護。不想辛苦清理膠紙漬，在打風後就要馬上撕走膠紙，全因當膠紙上的黏著劑溶解，使會殘留在玻璃上。在撕塊膠紙時，可以用𠝹刀輔助刮走膠漬，最後剩餘在玻璃窗上的膠紙漬，只要將WD-40、松節水或白電油倒在布上拭抹，便可以清除得一乾二淨。