樺加沙丨玻璃窗爆破點算好？林超英：頂住床褥坐窗邊隨時跌落街

超強颱風樺加沙襲港，市民作好防風準備，在玻璃窗上貼上膠紙，以防窗戶玻璃碎裂時，玻璃碎散落至四周。前天文台台長林超英在社交媒體分享，玻璃窗爆破的成因，以及應對方法。他特別提醒市民，需重點留意處於屋角位置的玻璃窗。

玻璃窗因內外壓力不同爆破 風斜吹向屋角產生負壓

林超英指，玻璃窗爆破是當內外壓力出現很大差別，玻璃會從高壓一方向低壓一方爆破，飛向低壓。較常見的情況是風斜吹向屋角，根據流體動力學的原理，角的下游處產生很大的負壓，對玻璃窗形成向外的吸力，超過耐壓極限就爆裂，碎片向外飛。他舉例：「很多時在風暴影片中，看到窗簾吹出破窗之外，反映這個壓力差距。」

圖：林超英 Lam Chiu Ying Facebook

家有屋角位置玻璃窗 應關上房門防爆窗

若家居有這種位處屋角位置的玻璃窗，可以怎麼辦？林超英建議在颱風襲港期間，最好把相關房間的門窗同時關閉，以及離開房間，保障人身安全。

爆窗後怎樣善後？切勿頂住床褥坐窗邊

曾有網民分享在窗破後可以床褥封住破窗，防止雨水大量進入屋內，但原來這做法非常危險！林超英指：「一旦窗真的破了，千萬不要即時嘗試用甚麼東西封住破口，因為隨時會被吸出窗外墮樓。」他又指，類似事件曾在澳門發生，而他亦曾見過一張相片，當中有人頂住床褥，坐在破窗邊。他形容：「這是犯了大忌的，隨時會沒命。物質損失可以重新添置，命丟了就無法補償！」在窗破之後，最好馬上離開現場，待風停之後再作打算。

若真的全屋玻璃都破了，或是家中突然無處可避，那又該怎麼辦？林超英建議，大廈等候升降機的空間通常沒有窗，應該是風中最安全的地方，可以考慮到那裏暫避。

緊急情況求助電話

停電

中電24小時緊急服務熱線：2728 8333

港燈24小時熱線：2555 4999

水浸

渠務署24小時電話熱線：2300 1110

山泥傾瀉

如市民發現山泥傾瀉或山泥傾瀉跡象，應立即致電999報警

土力工程處社區諮詢服務組：2760 5800

民政事務總署緊急熱線：2572 8427（查詢臨時庇護站資料）

