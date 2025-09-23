樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
「樺加沙」襲港食乜好！公仔麵、罐頭易肥無營養？ 營養師：最愛4種儲糧必備食物｜營養師Audrey Tam
買什麼儲糧健康又「擺得」？即看營養師Audrey Tam詳解：
超強颱風「樺加沙」進入本港，相信大家都會湧到附近超市掃貨，尤其是即食麵、麵包、罐頭這些「打風良伴」。但你有沒有想過，其實這些食物雖然方便，卻可能暗藏「高油、鹽、糖」陷阱！究竟有沒有「擺得又健康」的替代食品？以下為大家介紹我最愛的4種儲糧必備食物。
營養師最愛儲糧必備食物1）澱粉類
非油炸即食麵、無鹽／低鹽烏冬、意粉
燕麥片
急凍粟米粒、茄汁焗豆
新鮮薯仔、蕃薯、南瓜、粟米、紅／白蘿蔔
小貼士：雖然經過加工後，粟米中的葉黃素及玉米黃質會更容易被人體吸收，但在選購時要留意這幾點：罐頭粟米粒宜選擇成份單一（只有粟米及水），避免添加糖水或鹽水。忌廉粟米蓉或會加入木薯澱粉或馬鈴薯澱粉，增加濃稠口感，相對熱量及碳水化合物會高一些
推介次序：新鮮粟米 > 急凍粟米 > 罐頭粟米粒 > 罐頭忌廣粟米蓉
營養師最愛儲糧必備食物2）蔬菜類
乾貨類：乾冬菇、木耳、海帶、雪耳、紫菜
罐頭蔬菜：罐頭番茄（茄紅素吸收率更高）、雜菜粒
急凍蔬菜：西蘭花、椰菜花
耐放蔬菜：燈籠椒、西芹、紹菜、洋蔥、瓜類（如苦瓜、青瓜、冬瓜）
小貼士：乾菇菌類可與不同肉類烹調，無論是炒或燜煮都好味；而雪耳更可用作煮糖水或成湯水材料，增添口感同時提供植物性膠質「多醣體」，有助滋潤皮膚及潤滑腸道。例如，木耳炒三絲、蘿蔔冬菇炆雞、蘋果雪梨雪耳素湯、紫菜豆腐金菇湯等，每份都營養又美味。
創意食譜：韓式涼拌青瓜（超市只賣剩青瓜怎麼辦？）
材料：青瓜1條、辣椒粉1湯匙、麻油1湯匙、米酒2湯匙、鹽適量、白芝麻適量、蒜蓉適量、蔥花適量
步驟
將青瓜切薄片，灑上鹽醃10分鐘，再瀝乾水份。
將所有食材拌勻即可。
*將青瓜放入密封盒，可存放雪櫃2-3日。
營養師最愛儲糧必備食物3）水果類
蘋果、火龍果、橙、奇異果等營養豐富的新鮮水果絕對是大家的愛。建議購買時可以使用「紙袋 + 膠袋」雙重包裝，紙袋吸收水氣，避免潮濕發霉，膠袋則可預防水分流失。而蘋果、香蕉、牛油果則建議獨立存放，因為它們釋出的乙烯（Ethylene）會令其他水果熟得更快。
營養師最愛儲糧必備食物4）肉類
罐頭魚茄汁沙甸魚
急凍雞肉、豬肉、牛排、魚類
急凍水餃
小貼士：深海魚（如吞拿魚、三文魚、鯖魚、沙甸魚）含較多組織胺。解凍這類急凍魚時，建議放入雪櫃或以水沖洗作解凍即可，切勿在室溫下慢慢解凍。因為長時間暴露於室溫，部分細菌會分泌酵素，將組胺酸分解為組織胺；當體內的組織胺超過可代謝量時，可能出現組織胺不耐症，症狀包括皮膚癢痕、紅疹、腹瀉、呼吸道不適，甚至中毒。
茄汁沙甸魚的熱量雖比豆豉鯪魚等罐頭魚稍高，但因連骨一起食用，可作為優質鈣質來源；而且其奧米加-3含量亦是在所有罐頭魚中最高。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
