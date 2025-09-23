「樺加沙」襲港食乜好！公仔麵、罐頭易肥無營養？ 營養師：最愛4種儲糧必備食物｜營養師Audrey Tam

超強颱風「樺加沙」進入本港，相信大家都會湧到附近超市掃貨，尤其是即食麵、麵包、罐頭這些「打風良伴」。但你有沒有想過，其實這些食物雖然方便，卻可能暗藏「高油、鹽、糖」陷阱！究竟有沒有「擺得又健康」的替代食品？以下為大家介紹我最愛的4種儲糧必備食物。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

營養師最愛儲糧必備食物1）澱粉類

非油炸即食麵、無鹽／低鹽烏冬、意粉

燕麥片

急凍粟米粒、茄汁焗豆

新鮮薯仔、蕃薯、南瓜、粟米、紅／白蘿蔔

小貼士：雖然經過加工後，粟米中的葉黃素及玉米黃質會更容易被人體吸收，但在選購時要留意這幾點：罐頭粟米粒宜選擇成份單一（只有粟米及水），避免添加糖水或鹽水。忌廉粟米蓉或會加入木薯澱粉或馬鈴薯澱粉，增加濃稠口感，相對熱量及碳水化合物會高一些

廣告 廣告

推介次序：新鮮粟米 > 急凍粟米 > 罐頭粟米粒 > 罐頭忌廣粟米蓉

黃粟米含豐富胡蘿蔔素、葉黃素及玉米黃素，有助保護眼睛。（圖片來源：canva）

紫粟米含較多花青素，有助抗衰老、抗炎、護心。（圖片來源：canva）

白粟米的熱量最低，適合減重人士。（圖片來源：canva）

營養師最愛儲糧必備食物2）蔬菜類

乾貨類：乾冬菇、木耳、海帶、雪耳、紫菜

罐頭蔬菜：罐頭番茄（茄紅素吸收率更高）、雜菜粒

急凍蔬菜：西蘭花、椰菜花

耐放蔬菜：燈籠椒、西芹、紹菜、洋蔥、瓜類（如苦瓜、青瓜、冬瓜）

小貼士：乾菇菌類可與不同肉類烹調，無論是炒或燜煮都好味；而雪耳更可用作煮糖水或成湯水材料，增添口感同時提供植物性膠質「多醣體」，有助滋潤皮膚及潤滑腸道。例如，木耳炒三絲、蘿蔔冬菇炆雞、蘋果雪梨雪耳素湯、紫菜豆腐金菇湯等，每份都營養又美味。

研究發現，罐頭番茄的茄紅素吸收率比新鮮番茄高2-3倍。（圖片來源：canva）

創意食譜：韓式涼拌青瓜（超市只賣剩青瓜怎麼辦？）

材料：青瓜1條、辣椒粉1湯匙、麻油1湯匙、米酒2湯匙、鹽適量、白芝麻適量、蒜蓉適量、蔥花適量

步驟

將青瓜切薄片，灑上鹽醃10分鐘，再瀝乾水份。 ⁠將所有食材拌勻即可。

*將青瓜放入密封盒，可存放雪櫃2-3日。

韓式涼拌青瓜

營養師最愛儲糧必備食物3）水果類

蘋果、火龍果、橙、奇異果等營養豐富的新鮮水果絕對是大家的愛。建議購買時可以使用「紙袋 + 膠袋」雙重包裝，紙袋吸收水氣，避免潮濕發霉，膠袋則可預防水分流失。而蘋果、香蕉、牛油果則建議獨立存放，因為它們釋出的乙烯（Ethylene）會令其他水果熟得更快。

儲糧必備水果

水果

營養師最愛儲糧必備食物4）肉類

罐頭魚茄汁沙甸魚

急凍雞肉、豬肉、牛排、魚類

急凍水餃

小貼士：深海魚（如吞拿魚、三文魚、鯖魚、沙甸魚）含較多組織胺。解凍這類急凍魚時，建議放入雪櫃或以水沖洗作解凍即可，切勿在室溫下慢慢解凍。因為長時間暴露於室溫，部分細菌會分泌酵素，將組胺酸分解為組織胺；當體內的組織胺超過可代謝量時，可能出現組織胺不耐症，症狀包括皮膚癢痕、紅疹、腹瀉、呼吸道不適，甚至中毒。

茄汁沙甸魚的熱量雖比豆豉鯪魚等罐頭魚稍高，但因連骨一起食用，可作為優質鈣質來源；而且其奧米加-3含量亦是在所有罐頭魚中最高。

（圖片來源：@nutritionby_audrey）

營養師Audrey Tam

更多專欄文章：

咳嗽、喉嚨痛即飲麥蘆卡蜂蜜？UMF數值不是越高越好！營養師教路如何選購麥蘆卡蜂蜜 一類人不應進食！｜營養師Audrey Tam

「以形補形」是真有其事？牛油果能保護子宮？營養師分析8大民間偏方 小心未補營養先增脂肪｜營養師Audrey Tam

脫髮困擾點算好？營養師教路「6+2」飲食貼士 助你提升髮量及髮質！｜營養師Audrey Tam

烏冬熱量低＝健康？同品牌鈉含量可相差11倍！12款較低鈉烏冬名單/「這款」烏冬更是高纖之選｜營養師Audrey Tam

營養師教路超市急凍餃子健康食！12款較低卡低脂餃子推介/三大食法貼士/增肌減脂餐單｜營養師Audrey Tam

無糖可樂轉「蔗糖」配方會更健康嗎？還是另一個「甜蜜陷阱」？｜營養師Audrey Tam

食素 = 營養不均衡？素食三大迷思逐一破解！｜營養師Audrey Tam

燕麥這樣吃＝白吃！營養師揭大部分人忽略的「關鍵」｜營養師Audrey Tam

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多健康／營養補充品資訊

藍莓素真的護眼抗老？藍莓抗氧化能力超高！營養師拆解藍莓保健品功效及禁忌（附食譜）

食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量

營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10

骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素

燕窩推薦｜3大即食燕窩品牌推薦！白蘭氏無糖燕窩限時84折／台灣新興品牌靜子心

燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！

奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)

亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）

保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C軟糖6折入手／NaturesPlus鋅片只需$54

蛋白粉推薦｜健身增肌減脂必備6大蛋白粉品牌 最平56折入手美國CGN／台灣Marswhey超人氣烏龍奶茶

iHerb營養補充品supplement暢銷Top 10！Yahoo購物讀者買最多是益生菌？

維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！

維他命推薦｜iHerb維生素暢銷排名Top 10推薦！

早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！

益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富

低卡零食推薦｜必入10款低卡路里健康零食！鹽、糖幾多先叫健康？營養師教你睇營養標籤揀零食 避開致肥陷阱！

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？