樺加沙丨回顧香港颱風之最

香港位處華南沿岸，容易受颱風侵襲。讓我們來回顧本港的颱風之最，在未受暴雨侵襲時，提醒自己不要輕視颱風的威力。

戰後破壞力最強颱風 - 溫黛

溫黛在 1962 年 9 月 1 日襲港，由於溫黛最接近香港時正好是漲潮時份，風暴潮曾令吐露港一帶水位升至 5 米、維多利亞港水位升至 3.96 米，整個沙田被嚴重淹浸。全港 72,000 人頓失家園、130 人死亡、53 人失蹤。

時至今日，溫黛最高 60 分鐘平均風速 133 公里、最高陣風 259 公里/小時、最低瞬時海平面氣壓 953.2 百帕斯卡三項紀錄仍未被打破。

颱風溫黛令沙田嚴重水浸，居民以小船協助拯救以及運載財物。（圖：香港政府新聞處檔案）

溫黛使漁民損失慘重，全港約有700多艘小艇嚴重受損，500多艘小艇沉沒。（圖：香港政府檔案處）

船隻Cronulla在維港倒下。（圖：香港政府檔案處）

懸掛時間最長的十號颶風訊號 - 約克

1999 年約克，在南海的移動速度並不高，路徑左搖右擺並不規則，曾多次出現停滯現象。約克在第三次停留不動後，於一夜之間增強至颱風強度，天文台在 1999 年 9 月 16 日清晨改掛八號西北烈風或暴風信號，接著在三個半小時內改掛九號烈風或暴風增強信號及十號颶風信號。由於約克移動緩慢，風力在其登陸珠海才減弱，因此十號颶風信號維持了十一小時才落下，令人留下深刻印象。

1999 年颱風約克生成至消散路線圖

1999 年颱風約克接近本港時路線圖

颱風約克襲港，灣仔稅務大樓近百窗戶損壞，稅務局指沒有與納稅人個人資料有關的文件被風吹走。

懸掛間最長的八號風球 - 獅子山

2021 年「獅子山」吹襲本港期間，天文台懸掛「八號東南烈風或暴風信號」達 22 小時，成為生效時間最長的八號風球，同時，獅子山最接近本港時位於西南方約500公里，打破了2020年「浪卡」的紀錄，成為最遠八號風球。

獅子山同時創下生效時間最長及最遠八號風球的紀錄。

近年最強颱風 - 山竹

2018 年襲港的山竹是自1983年「愛倫」以來對香港造成最嚴重破壞的颱風，大家對巨浪侵襲杏花邨、住宅被吹爆玻璃、城門河河水上漲的畫面仍歷歷在目。山竹的最高風力比曾造成大規模傷亡的溫黛更高，幸好山竹因為橫過呂宋而稍為減弱，否則破壞力將更驚人。

天文台發出十號風球時，山竹在香港大概一百公里外掠過，與韋森特並列為距離香港最遠十號風球。山竹引發的風暴潮，在維港導致的水位上升達到2.35米，更打破了溫黛的紀錄。

紅磡海濱廣場二期多層辦公室的玻璃窗被狂風吹毀。

山竹襲港後，勞工處修訂《颱風及暴雨警告下的工作守則》，在「極端情況」下，員工在八號颱風警告取消後兩小時不需馬上上班。

杏花邨飽受山竹蹂躪，八幢大廈因此停水停電數天。

降雨量最多 - 森姆

1999 年襲港的森姆帶來 616.5 毫米雨量，是有記錄以來為香港帶來最多雨量的熱帶氣旋。在天文台懸掛八號風球期間，由泰國曼谷出發的中華航空機身編號 B-150 客機降落香港，在降落時因風勢猛烈導致機身翻轉，釀成 3 死 50 人重傷。

由泰國曼谷出發的中華航空降落香港，在降落時因風勢猛烈導致機身翻轉，釀成3死50人重傷。

路徑最曲折颱風 韋恩

三次令天文台懸掛風球、三次180度轉向、多次風力加強和減弱，1986年吹襲香港的韋恩可說是靠近香港的颱風中，路徑最曲折的一個。天文台在韋恩首次逼近香港時懸掛八號東北烈風或暴風信號，而韋恩先後三次接近香港，更創下了懸掛風球次數最多的紀錄。

86 年韋恩的移動路徑極為曲折，成為「回馬槍」經典。

最嚴重死傷 - 1906 丙午風災

1906 年丙午風災令本港超過15,000人喪生，而當時香港人口只有約三十多萬人。颱風造成嚴重傷亡的其中一個原因，是當時的天文台無法預早發出警報，以致大量海上居民撤離不及。

圖為1906年丙午風災吹襲下的中環碼頭。（圖：香港海事博物館）

丙午風災後，民眾圍觀擱淺的天星小輪。（圖：香港海事博物館）

市民在船隻殘骸旁尋找生還者。（圖：香港海事博物館）

