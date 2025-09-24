樺家沙打風︱義載醫護返工 熱心市民 12 小時載 40 人：幫助他們很開心︱Yahoo

Aden 清晨接載醫護期間，路面不時會見到有樹木殘枝阻路，需要繞難或倒後。（受訪者提供相片）

【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，港人大多留在家中，但不少醫護人員仍需冒著狂風暴雨趕回醫院，緊守崗位。有司機自發提供免費接載服務，昨晚至今早期間，在葵青、沙田、九龍東一帶接載醫護人員來往住所和醫院。

提供「義載」服務的 Aden 接受《Yahoo新聞》訪問時，本身從事多媒體行業。「樺加沙」襲港期間，他原本留在家中「Work from home」，但他決定在社交媒體上尋找有需要的醫護人員，在天文台掛起八號、十號風球期間，免費接載他們往返住所和醫院。在昨晚 7 時到凌晨 1 時、以及今日清晨 5 時到早上 11 時，他來往葵青、沙田、九龍東一帶的葵涌醫院、瑪嘉烈醫院、兒童醫院等，接載近 40 名醫護人員。

看不過眼醫護遭索高昂車資

這是 Aden 第一次在惡劣天氣下「義載」，他表示很多朋友都從事醫護工作，而醫護人員上下班時間多數在深夜或凌晨，Aden本來也有接載他們的習慣。他有感在颱風吹襲期間，醫護人員難以召喚網約車，又覺得的士會「劏人」，於是在社交媒體發帖，讓有需要接載的醫護聯絡他：「我覺得他們上班的職責是幫助人，如果他們這麼辛苦上班 …如果他們這樣被人索價高幾百元上班，雖然他們是薪金高，但是不代表這樣被人剝削，他們都是幫人的，我就不是太看得過眼。」

Aden 在十號風球期間接載醫護，途中可見有樹木壓倒欄杆。（受訪者提供相片）

「樺加沙」的威力強勁，Aden 指今早的情況較為惡劣，他載客時亦看到幾乎每一處都有塌樹、積水，有時候亦要倒後或繞路。雖然在颱風天下駕駛仍有風險，但 Aden 仍樂意為醫護伸出援手，有人上車付給他數百元，都被他拒絕：「危險是危險的，但是也值得，因為他們都要休息，或者他們都要工作，幫助他們是很開心的。」