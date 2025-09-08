橄欖球少年如何變螢幕寵兒？木戶大聖多面人生有何玄機！

從球場到演藝圈的意外旅程

嘿，你能想像一個在福岡操場上追著橄欖球跑的男孩，怎麼就跑進了演藝圈，變成萬人迷？木戶大聖，1996年12月10日生，28歲的他來自福岡北九州市，後來在橫濱長大。

小時候他可是個運動狂熱分子，橄欖球、籃球、棒球樣樣行，誰知道會被Tristone Entertainment的社長一眼看中，說：「這小子有戲！」😲 就這樣，他從球場跳到螢幕，開啟了超乎想像的星途！這劇情，簡直比電影還精彩吧？

小角色起步，初戀少年驚艷全場

木戶大聖的演員路一開始走得挺低調。2017年，他在《明日的約定》演個籃球社社員，雖然戲份不多，但那陽光笑容已經讓人記住他。2018年，他在NHK的《和爸爸同樂》當起「大哥哥」，陪小孩唱歌跳舞，親和力直接爆表！😄

真正讓他竄紅的是2022年的Netflix神劇《First Love 初戀》，他演少年時期的並木晴道，和佐藤健同框，青澀又純真的模樣讓粉絲直呼：「這初戀感也太真了吧！」Vogue Taiwan誇他：「不輸佐藤健，笑容超催淚！」這一波，直接讓他成為螢幕新寵！

主演接力，戲路越來越寬

2023年，木戶大聖開始大展身手！他在《我們的校內放送》主演今野浩哉，演活了校園少年的熱血與迷惘。2024年，他在《中了大獎》飾演新條彰，

還有《9Border》裡的陽光男孩高木陽太，以及《海的開始》的月岡大和，每個角色都讓人眼睛一亮。2025年，他將在NHK新劇《香草日常》挑戰秋山靜一角，

粉絲已經在X上喊：「大聖的溫柔氣質，絕對會把這角色演到心坎裡！」😍 從配角到主演，他的進化速度，真的讓人佩服得五體投地！

寫真集帥炸，活動熱度不減

木戶大聖不只會演戲，還是個天生的模特兒！2024年7月，他的首本寫真集《HANA-UTA》（Wanibooks，ISBN 978-4-8470-8562-8）一推出就在札幌、福岡和線上掀起搶購潮。

Esquire HK誇他：「清新溫柔，笑容像清泉一樣治癒！」📸 寫真集裡，他從愛穿的黑單色系跳脫出來，試了LV的紫色西裝，

粉絲直呼：「這帥氣度，真的太犯規了！」他在發售活動上笑說：「拍寫真超緊張，但看到大家喜歡就開心了！」這份真誠，真的讓人想立刻收藏！

橄欖球少年的可愛日常

私底下的木戶大聖，簡直就是個大男孩！他從小愛打橄欖球，受爸爸影響，還玩籃球和棒球，運動魂滿點。他畢業於青山學院大學，學霸光環藏不住！

他曾分享小學二年級的初戀故事：「會故意欺負喜歡的女生，現在想想真的好蠢！」😂 他最崇拜木村拓哉，小時候跟媽媽追日劇，才決定當演員。

他還說夢想去秘魯馬丘比丘，最近愛吃川燙螃蟹沾柚子醋，超接地氣！Japaholic誇他：「青澀又真摯，笑容有種讓人想保護的魔力。」這男孩，真的太有魅力了！

Japhub小編有話說

木戶大聖這傢伙也太會了吧！從橄欖球場到主演大劇，再到寫真集和配音，簡直是全能王牌！他的陽光笑容和超真誠的個性，

讓小編都忍不住想當他的粉絲了！大家快去追他的IG，還有2025年的《香草日常》，肯定又會讓你心動到不行哦～