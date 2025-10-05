橋咀洲遊客量增加 政府加強管理、巡查、清潔服務

郊野公園遊客量增加 政府加強管理、巡查、清潔服務(@FB環境及生態局 EEB圖片)

環境及生態局表示，西貢橋咀洲早前出現有訪客亂拋垃圾、生火、騷擾海洋生物和船隻違規停泊等情況，漁護署、警方和海事處今日展開聯合行動，防止出現任何違法行為，亦已增派人員到橋咀洲巡邏；海事處又增派巡邏船在西貢一帶海域巡邏，視察是否有船隻違例停泊。局方指，橋咀洲情況已回復正常，聯合行動會在整個黃金周餘下日子繼續。

各部門在巡查時，亦會勸諭訪客保護環境及海洋生物，並在西貢碼頭及橋咀洲派發單張，宣揚愛護自然及守法的信息。漁護署正製作更多語言，包括繁簡中文和英文的宣傳品，發放更多有關香港生態保育的信息。海事處會繼續派發海上安全單張，並已製作社交媒體圖文，強調船隻長泊公眾碼頭屬違法行為，並列明相關罰則，以及呼籲清理海上垃圾及油污。

另外，漁護署、食環署和康文署已派員到橋咀洲清潔垃圾，並會在黃金周餘下幾天加強清潔服務。局方說近期郊野公園遊客量增加，未來政府在訪客多的日子，都會加強這些地點的管理、巡查和交通安排，亦會檢視如何進一步加強生態保育，包括檢討承載力、人流交通管制措施及相關法例等，確保生態旅遊與自然環境保育並存。針對橋咀洲，漁護署會密切監察該處的珊瑚及海岸生態。

