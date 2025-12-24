聖誕假期門診、私家醫院24小時門診列表
橋本環奈一張神照紅遍全網！ 從福岡小偶像到月9女主角！
橋本環奈一張神照紅遍全網！ 從福岡小偶像到月9女主角！
一張照片直接改變人生，網友全炸了
說起她的起點，絕對要提2013年那張超神照片！當時她才國三，在Rev. from DVL表演跳舞，被人隨手拍了一張～結果那個瞬間的表情太完美，
直接在網上瘋傳，大家搶著轉發，喊她「千年に一人の逸材」😲 留言區整個失守，什麼「這是天使吧」「現實怎麼有這種可愛」刷到停不下來，
一夕之間從地方團體變成全國話題，那年她才14歲，紅得太突然了吧😂
挑戰醫生角色，演技又進化了
2024年剛演完NHK晨間劇《おむすび》，那個元氣營養士演得超討喜～轉眼2025年，又接下《天久鷹央の推理カルテ》，這次直接當天才醫生天久鷹央！醫療推理劇，
台詞超專業，她還特地研究怎麼演不擅長運動的樣子，跟三浦翔平搭檔解怪病，預告一出粉絲就說「環奈這角色太有型了」😜
9月還有恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》上映，續集繼續嚇人，她跟眞栄田郷敦再合作，感覺刺激度又要爆表～
大片舞台通通來，曝光率根本滿檔
《キングダム》系列裡的河了貂，機靈又可愛，粉絲每次看都說她把漫畫角色演得活靈活現～舞台上也沒少跑，《千と千尋の神隠し》的千尋演到國外去，國際粉都看呆😍
再加上各種CM，從衣服到防曬什麼都拍，環奈的臉真的隨處可見，走到哪都被認出來，生活應該超熱鬧吧～
社群還是超高人氣，粉絲天天守株待兔
X帳號@H_KANNA_0203追蹤快500萬，Instagram也有230多萬！雖然Insta是經紀人發的，但一po活動照或幕後花絮，
下面馬上被「環奈ちゃん永遠可愛」「新劇快來」「女神降臨」洗版～最近新戲特報一丟，轉發跟留言直接暴衝，大家都在討論她下一個角色會多帥，氣氛熱到不行😘
私下訪談超真誠，努力到讓人心疼
她在2025年的訪問裡說過，今年想多動一動保持健康，工作上還是老話一句「一步一腳印，認真面對」～
拍醫療劇時那些專業台詞背到頭痛，還特地看影片學不協調的動作，超拼的！粉絲聽了都覺得她不只可愛，演技跟態度都越來越穩，難怪業界都說她轉型女優超成功😅
Japhub小編有話說
聊著橋本環奈，還是忍不住被她的魅力電到啊～從一張神照紅到現在，2025年的醫療推理跟恐怖續集都讓人坐不住想馬上看！
如果你也從以前就喜歡她那種天然呆萌又認真的感覺，趕緊把新作品排進行程吧，看完保證心情超好～有最新消息，小編會繼續盯緊報給大家知啦😉
其他人也在看
《回顧與展望》港股2026年料先升後回 建議關注高息股
2025年年初恒指自20,000點水平攀升，曾最多錄得逾7,300點升幅，近日則退守至26,000點附近。由年初至今，恒指累計約有3成升幅。預測港股明年「先升後回」 星展料恒指「最牛」高見36,500點恒生銀行(00011)認為，若美聯儲減息步伐符合現時預期，美國關稅政策不再升溫，恒指合理值有望升至29,000點。建銀國際預計，2026港股走勢或先升後回，恒生指數波動區間介於23,500-30,500點。渣打銀行表示，恒生指數12個月基本區間預測28,000-30,000點。若明年投資情緒惡化、地緣政治緊張局勢加劇、聯儲局減息預期或獨立性下降，或政策支持不足，恒指區間或下移至26,000-28,000點。摩根士丹利將恒生指數2026年12月基準情境目標定於27,500點，並給出「牛市情境」目標34,700點，認為港股有望在南向資金支持及盈利溫和增長下維持區間上行，但整體屬溫和升勢而非大幅突破。最悲觀情景目標為18,700點。匯豐私人銀行表示，對香港股市前景保持積極態度，預期恒生指數在2026年底有望升至31,000點，認為正面的市場流動性及企業盈利趨勢將成為推動大市上行的主要動力。中金infocast ・ 3 小時前
百元甜價買！芭蕾舞鞋全攻略：GU、PUMA、小CK…逛街不累腳必收這雙
芭蕾舞休閒鞋推薦：GU抓褶芭蕾運動鞋最近被「芭蕾風」洗版，這雙真的可以放心加入購物車—GU 抓褶芭蕾運動鞋，把芭蕾舞鞋的優雅外型，和運動鞋的舒適度完美混血。鞋口是鬆緊抓褶設計，穿脫超快、包覆感又剛剛好，走路完全不用擔心掉跟。鞋面剪裁偏淺，微微露出腳背，視覺立刻...styletc ・ 56 分鐘前
郭鳳儀父否認企圖處理潛逃者財產 控辯方結案爭議保單權益誰屬 明年2.11裁決
遭警方國安處通緝的「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，其 68 歲父親郭賢生被指企圖處理女兒的保單，被起訴「23 條」下企圖處理潛逃者財產罪。案件周二（23 日）在西九龍裁判法院展開第四天審訊，控辯完成結案陳詞，押至明年 2 月 11 日裁決。法庭線 ・ 8 小時前
膳心小館遭檢走月餅放棄申訴 官下令撤銷申訴指對雙方最公平公正
社企「膳心小館」去年遭食環署查封及檢走月餅，其後向法庭申訴，要求頒令撤銷署方決定及賠償。食環署職員在審訊供稱，月餅為刑事案證物，行動前已徵詢律政司意見。官關注，律政司檢控決定不受干預，「膳心」一方決定放棄申訴，署方則指應由法庭撤銷申訴。法庭線 ・ 23 小時前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注
78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年
《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
55歲小儀認單身焦慮 30歲關口似萬劫不復恐無人要 至今無法單獨看戲吃晚飯
早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，數年前她曾在ViuTV節目《吃掉前男友》上自爆情路坎坷，她曾與出版社CEO拍拖7年，雙方已達談婚論嫁，但對方出軌及在她30歲時提出分手，令她飽受情傷，更慨嘆「每次戀情都輸畀第三者」。而她日前在另一節目中大談「單身焦慮」，更稱至今仍沒法自已去餐廳吃晚飯或看演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 1 天前
43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力
43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
75歲李龍基被指背王青霞移情龍婷 激動否認怒斥周刊老屈：真係好可悲
75歲歌手的李龍基與39歲未婚妻王青霞（Chris）譜出「爺孫戀」後愛得高調，但王青霞去年前因違反入境條例被判監，至今年7月出獄後轉趨低調。而李龍基雖曾表示待未婚妻出獄後會立即迎娶，但兩人再沒有一起公開亮相，婚訊亦沒下文，令人猜疑其感情狀況。李龍基雖多次強調與王青霞情比金堅，但日前出版的周刊則圖文並茂報道，指李龍基與《中年好聲音》參賽者龍婷有親密互動，疑另結新歡。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
阮浩棕何沛珈被下達「禁愛令」 兩年地下情玩完親證關係有「變」
【on.cc東網專訊】梁舜燕孫仔、無綫上位小生阮浩棕與女神何沛珈緋聞傳足兩年，雖然一直沒有認愛，但他們不時情侶檔商演，儼如已官宣戀情。不過今日有消息指，二人驚爆分手，除了指他們聚少離多外，更因無綫正力捧他們上位，嚴格執行「禁愛令」，不讓上位小生花旦戀情高調，阮浩東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
彭于晏緋聞舊愛疑婚變 傳另結新歡
【on.cc東網專訊】台灣女星林珈安曾與彭于晏傳緋聞，不過雙方當時都表示只是好朋友關係，2018年林珈安跟設計師工作夥伴Freddy結婚，這段緋聞也隨之不了了之。林珈安跟老公結婚後育有2子，不過近日有消息指二人疑似低調離婚，而林珈安更疑另結新歡。據悉，今年年中有東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
吳文忻患癌離婚前夫捱轟 親自為其平反：感情有問題非一日之寒
98年獲港姐季軍入行，現年51歲的吳文忻，為圓夢推出首支個人單曲《重生》接受雷霆881商業電台《星光背後》專訪。去年曾分享抗癌出現曙光的她，今年初卻因癌細胞突變，擴散至尾龍骨成乳癌第四期。雖然經歷心臟及肺部積水留醫16日徘徊鬼門關，但吳文忻從沒絕望，更因重拾信仰完成人生兩大心願出書又出歌，希望以生命影響生命。節目中，吳文忻除了披露曾迷信令抗癌情緒陷低谷外，更首度承認與前夫離婚已始於患病前，她說：「感情有問題非一日之寒，唔止一個人責任。」她更坦言要平反外間對前夫的誤會，「佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸。」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「平民價名錶」Casio，木村拓哉也愛！低至$380擁有巴黎世家創意總監同款、Bill Gates同款錶是哪些？
有人說鑽石是女人的好朋友，那手錶就是男人的第二張卡片。不過，並非所有成功男士都對名錶趨之若鶩。就如早前 Balenciaga 新任創意總監 Pierpaolo Piccioli 在首場時裝 show 戴著 Casio 現身，引起時尚界討論。原來從日劇天王木村拓哉到前世界首富 Bill Gates，這些在各自領域上都佔上一席位的人，手腕上的選擇竟然如此「貼地」。究竟一隻簡單的電子錶，憑什麼贏得這些名人的歡心？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
《新聞女王2》黃宗澤「嘴賤」角色深入民心 角逐視帝獲半個電視圈力撐
演技一直備受肯定的黃宗澤（Bosco），近年憑藉多元角色展現精湛演技，在剛播畢的劇集《新聞女王2》中飾演「嘴賤」男角Kingston，再度成為全城熱話。Bosco活靈活現的演繹不僅掀起觀眾熱烈討論，更成功躋身《2025萬千星輝頒獎典禮》「最佳男主角」十強，實力備受矚目。目前正拍攝邵氏新劇《風華背後》（簡稱《風華》）的台前幕後，趁聖誕派對齊齊呼籲觀眾投票支持Bosco，為他角逐視帝注入強心針。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
衛蘭讚姜濤得意聲線獨特 孫耀威走出父母逝世悲痛
【on.cc東網專訊】歌手衛蘭（Janice）、衛詩（Jill）、孫耀威、王菀之及王祖藍等昨晚（23日）現身西九出席《普世歡騰星光夜》音樂會，Janice與Jill以姊妹檔合唱，Jill更向觀眾分享前年在以色列遇上戰亂一事，受訪時Jill憶述當時聽到爆炸聲很驚，東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
抗癌真愛｜金宇彬申敏兒結婚，10年長跑修成正果！男神挺過35次電療迎娶「最強後盾」！拆解鼻咽癌早期7大警號
抗癌真愛｜韓國演藝圈日前迎來「世紀喜訊」，現年36歲的男神金宇彬與41歲的申敏兒，在經歷長達10年的愛情長跑後，終於在首爾正式完婚。這段跨越生死邊緣、挺過癌症低谷的姊弟戀，讓無數粉絲直呼「再次相信愛情」，更成為大眾關注的抗癌勵志典範。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
岑麗香攜6歲大仔Jacob母子檔初登場拍廣告 激讚囝囝表現超乎預期
「索爆媽咪」岑麗香及現年6歲多的大兒子Jacob首次母子檔上陣為乳酪品牌拍攝宣傳短片，「神還原」香香與兒子在家相處的溫馨日常，包括兩母子齊心合力為家人炮製美味又健康的鮮果乳酪早餐；Jacob大啖大啖食乳酪、眼仔睩睩的萌爆畫面；以及香香享受Me Time歎乳酪的悠閒時光，展示各款乳酪如何照顧所有家庭成員每日所需，開心開始每一日！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前