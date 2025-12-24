橋本環奈一張神照紅遍全網！ 從福岡小偶像到月9女主角！

一張照片直接改變人生，網友全炸了

說起她的起點，絕對要提2013年那張超神照片！當時她才國三，在Rev. from DVL表演跳舞，被人隨手拍了一張～結果那個瞬間的表情太完美，

直接在網上瘋傳，大家搶著轉發，喊她「千年に一人の逸材」😲 留言區整個失守，什麼「這是天使吧」「現實怎麼有這種可愛」刷到停不下來，

一夕之間從地方團體變成全國話題，那年她才14歲，紅得太突然了吧😂

挑戰醫生角色，演技又進化了

2024年剛演完NHK晨間劇《おむすび》，那個元氣營養士演得超討喜～轉眼2025年，又接下《天久鷹央の推理カルテ》，這次直接當天才醫生天久鷹央！醫療推理劇，

台詞超專業，她還特地研究怎麼演不擅長運動的樣子，跟三浦翔平搭檔解怪病，預告一出粉絲就說「環奈這角色太有型了」😜

9月還有恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》上映，續集繼續嚇人，她跟眞栄田郷敦再合作，感覺刺激度又要爆表～

大片舞台通通來，曝光率根本滿檔

《キングダム》系列裡的河了貂，機靈又可愛，粉絲每次看都說她把漫畫角色演得活靈活現～舞台上也沒少跑，《千と千尋の神隠し》的千尋演到國外去，國際粉都看呆😍

再加上各種CM，從衣服到防曬什麼都拍，環奈的臉真的隨處可見，走到哪都被認出來，生活應該超熱鬧吧～

社群還是超高人氣，粉絲天天守株待兔

X帳號@H_KANNA_0203追蹤快500萬，Instagram也有230多萬！雖然Insta是經紀人發的，但一po活動照或幕後花絮，

下面馬上被「環奈ちゃん永遠可愛」「新劇快來」「女神降臨」洗版～最近新戲特報一丟，轉發跟留言直接暴衝，大家都在討論她下一個角色會多帥，氣氛熱到不行😘

私下訪談超真誠，努力到讓人心疼

她在2025年的訪問裡說過，今年想多動一動保持健康，工作上還是老話一句「一步一腳印，認真面對」～

拍醫療劇時那些專業台詞背到頭痛，還特地看影片學不協調的動作，超拼的！粉絲聽了都覺得她不只可愛，演技跟態度都越來越穩，難怪業界都說她轉型女優超成功😅

Japhub小編有話說

聊著橋本環奈，還是忍不住被她的魅力電到啊～從一張神照紅到現在，2025年的醫療推理跟恐怖續集都讓人坐不住想馬上看！

如果你也從以前就喜歡她那種天然呆萌又認真的感覺，趕緊把新作品排進行程吧，看完保證心情超好～有最新消息，小編會繼續盯緊報給大家知啦😉