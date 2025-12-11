橘慶太在家練出八塊腹肌！ 2026雙開巡演＋solo專輯！

高中一畢業就直接飛東京出道

橘慶太根本是人生開掛代表，1985年福岡出生，182公分長腿，媽媽幫他投個九州選秀就中了，2001年高中剛畢業就跟w-inds.直接出道，

第一張單曲「Forever Memories」直接橫掃亞洲。那時候的他跳舞像裝了馬達，高音又殺，粉絲現在回想還是會腿軟：「那個年代的偶像，真的有夠犯規！」

結婚之後反而更猛的怪獸模式

廣告 廣告

2013年閃婚松浦亜弥，大家還以為他會收斂，結果完全相反！團體繼續衝，solo用KEITA名義再出發，還自己寫歌編曲，順便把老婆變成自家歌手。

2025年他直接在IG po了自家健身房的上半身照，腹肌八塊直接閃瞎14.1萬粉絲，留言區瞬間變成慘叫現場：「這是39歲該有的線條嗎？」「老婆每天回家都賺到！」

老婆新歌全是他包辦的超甜內幕

他不只練肌肉，還把松浦亜弥的新歌「Addicted」從頭到尾一手包辦，聽完直接在訪談說「還是雞皮疙瘩」，粉絲聽完直接嗑爆：「這什麼老公力爆棚！」

連竹內まりや的新專輯裡，老婆的和聲也是在家裡錄的，橘慶太負責盯場，簡直把家變成私人錄音室。

2026年直接雙開：團體25周年＋個人新專輯

w-inds.明年3月開始跑「25th Anniversary Best Single LIVE TOUR」，亞洲場台灣都排進去了！他自己還追加個人專輯「RE:ONE」，1月21日就發，

2月大阪東京還有小型發布會，票一開根本秒殺。粉絲在X跟IG下面刷到手軟：「慶太哥到底有幾條命啊？」

經典神曲直接掃一波讓你懷孕

w-inds.的「Paradox」「New Paradise」「Boom Word Up」「Time Has Gone」隨便一首都是回憶殺，solo的「Slide'n'Step」跟「Tokyo Night Fighter」又是另一種狂野。

2023年還翻唱布施明的「君は薔薇より美しい」給KANEBO廣告，聲音一出直接讓老歌重回排行榜，粉絲直呼：「慶太唱什麼都好聽，真的沒救了！」

粉絲已經從少女追到當媽了

他的IG現在14.1萬，w-inds.官方X也有41K，巡演一公布留言直接破萬：「25年還在現場跳，慶太你是永動機嗎？」

結婚十周年那天他po老婆短髮照，下面一排「美しすぎます」「夫妻倆一起老一起帥」，連年輕粉絲都跑來留言：「原來w-inds.主唱是這種神仙老公！」

Japhub小編有話說

橘慶太根本是把「長紅」兩個字寫在臉上，39歲還能把腹肌練成這樣、把老婆寵成歌手、把團體帶到25周年，誰看了不服？

下次他再po健身照或巡演預告，記得第一時間衝去留言，不然票又要被搶光啦～我們繼續看這對神仙夫妻怎麼秀恩愛兼秀事業！✨