機器人吸塵器「Dreame L40s Pro Ultra」評測！將日常清潔託付給它，邁向告別大掃除的第一步

新年已至，2026年也已開始。

想必許多人在年底都做了大掃除，但今年筆者打算每天勤加打掃，讓自己連大掃除都不需要了。

話雖如此，現代人苦於無法每天花那麼多時間打掃・・・為這樣的您，推薦選擇機器人吸塵器！

本次將評測Dreame機器人吸塵器「L40s Pro Ultra」。

「Dreame L40s Pro Ultra」開箱！

Dreame與藤井四段(@MTNRFG)

談及Dreame，這是一家自2017年創立以來，以中國為核心據點，業務遍及美國、歐洲、亞洲等全球120多個與地區的跨國企業。

2023年6月，該產品終於正式進軍日本市場，不僅在Amazon.co.jp或是樂天市場等電商平台上架，更於日本全國各大Bic Camera門市設置了大型專屬陳列區。

Dreame L40s Pro Ultra開箱！

馬上就來開箱！

抬頭凝視的藤井四段

裝得滿滿得無法取出・・・

桌上型電腦也建議採用相同切割方式

因此，將外裝下部切開一圈・・・

出來了！

來囉・・・

Dreame L40s Pro Ultra

・・・將將！





「Dreame L40s Pro Ultra」是Dreame旗下機器人吸塵器系列中廣受歡迎的熱門機型。

19,000Pa的吸力

具備跨越4cm高低差之能力

雙旋轉拖把實現水擦拭及自動脫附功能

溫水拖把清潔以及清潔劑自動補充功能

透過拖把與側邊刷的外側延伸設計，可輕鬆清潔房間邊緣與角落

HyperStream解結雙效刷頭，徹底消除100%髮絲糾結

LED光源、雙雷射3D結構化光源、AI相機可偵測超過180個物體

・・・具備以上諸多特徵。

正方形快速入門指南

Dreame厚紙盒的背面印有快速入門指南。

開封後請依照此步驟進行操作。

藤井四段「這就是・・・Dreame！」

主體終於亮相了！

藤井四段「跟嬰兒差不多的重量」

這個圓滾滾的便是「Dreame L40s Pro Ultra」的主機本體。

從今以後這傢伙就會包辦房間的打掃工作了！

藤井四段「它比主體部分重。大概跟一歲孩子的體重差不多吧・・・？」

而這個就是基地台。

順帶一提，機器人吸塵器本體重4.23kg，充電基地台重9kg。

內容物包含拖把以及清潔液

內容物

機器人吸塵器×1

基地台×1

主刷頭(已安裝)×1

刷毛護罩(已安裝)×1

側刷頭(已安裝)×1

阻垢劑(已安裝)×1

集塵盒(已安裝，含過濾器)×1

拖把墊架×2

拖把墊×2

防塵袋×2(已安裝×1)

清潔工具×1

清潔液(200ml)×1

基地台燈延長板×1

快速入門指南×1

使用者說明書×1

內容物如照片所示。

接下來將針對已安裝的項目以外，進行安裝作業與初始設定！

確實插到底

首先將基地台連接到電源插座！

亮燈

基地台的指示燈亮起即可！

為機器人吸塵器設計的斜坡

接著安裝基地台斜坡。

若沒有這條斜坡，機器人吸塵器便無法返回基地站，因此是必備的！

比我想像的要長，感覺不錯

機器人吸塵器主體附有保護材，請緩慢拉出後卸除。

貼紙也撕掉

相機鏡頭部分也貼有貼紙，請將其撕掉。

此外，基於隱私保護的考量，影像資料將於本地端進行處理，不會上傳至雲端。

裝上拖把

將拖把連接到機器人吸塵器的背面。

使用這把拖把進行水擦拭清潔後，地板區域便會變得閃閃發亮。

開機！

打開電源

那麼就來開機試試看吧！

長按機器人掃除機的電源按鈕(中央)3秒鐘即可啟動電源。

為進行初始設定，請先手動將裝置放置於基地台進行充電。

歡迎來到Dreame App

要充分發揮Dreame機器人吸塵器的效能，需透過專屬的Dreamehome應用程式(App Store/Google Play)進行設定。

啟動後同意各項條款並授予權限後，將進入智慧型手機與機器人吸塵器主機的配對程序。

配對程序

同時按住機器人吸塵器的局部清潔按鈕(左)與基地台按鈕(右)を3秒鐘，即可切換至網路連接模式。

完成應用程式與Wi-Fi的連接後，初步的清掃準備便告完成！

パカッ

不過，我想再繼續進行一些初始設定。

打開基地台的蓋子・・・

易於拆卸

拉出黑色洗滌劑罐。

Dreame專用地板清潔劑評測！(？)

Dreame專用地板清潔劑

「Dreame L40s Pro Ultra」的魅力之一在於能透過清潔劑徹底清潔地板。

換句話說，對機器人掃地機而言洗劑就是能量・・・能量飲料！？

・・・以上就是Dreame專用地板清潔劑的評測！

不含咖啡因或精胺酸

水

酒精類(C12-14、乙氧基化物)

聚醚改性聚二甲基矽氧烷

椰子二乙醇胺

異三癸醇乙氧基化酯

1,2-苯並噻唑啉-3-酮

主要成分如下所述。

非常適合清潔大理石、瓷磚和地板等硬質表面。

容量為200ml，保存期限為3年！

倒入

打開瓶蓋聞一聞，散發著充滿洗劑特色的淡雅花香。

本次推出的「Dreame L40s Pro Ultra」是具備基地台自動淨水與配比功能的機型，因此所有清潔劑皆可直接倒入清潔劑水箱即可。裝滿吧！

可裝滿200ml

將地板清潔劑倒入清潔劑罐後，將其存放好並蓋上蓋子即可！

Dreame專用地板清潔劑可在Dreame Japan官方網路商店上購買。

污水箱(左)、淨水箱(右)

取下基地台頂部的蓋子，即可看到淨水箱和污水箱。

淨水箱

把水加到淨水箱。

在污水箱中安裝除臭模組

請在污水箱內裝設內含於內容物中的除臭模組。

完成！

所有的設定全部完成！

拖地中

查看該應用，它建議先進行快速房間拖地。

按照指示點擊即可。

這傢伙・・・要動了・・・！

這個「Dreame L40s Pro Ultra」很勤快、很會講話。

由於機器人吸塵器本體沒有狀態顯示介面，能透過聲音告知當前狀態的功能相當貼心。

拖地的精準度相當高

這次在幾乎沒有障礙物的環境中，刻意設置了若干障礙物，可以清楚觀察到它確實能偵測並完成地拖地工作呢。

初次使用時似乎進行了徹底的清潔，其過程軌跡也可透過應用程式查看。

總覺得令人愛不釋手。機器人吸塵器總能喚起這般心情。

相機性能檢測

最後，我們也確認了開箱時貼有密封貼紙的AI攝影機的性能。

拍得很清晰

可視角度非常寬廣，高性能攝影機讓您無論近處或遠處都能清晰地看到文字。

此相機可偵測污垢屬固體或液體性質，並依據污垢特性選擇最適切的清潔方式。

在清潔過程中，若拖把的髒污程度超過特定閾值，則會返回基地站重新清洗拖把，並返回先前區域進行二次擦拭等動作。

雖然小巧卻非常聰明。

此外，雖然這並非頻繁使用的功能，但仍可透過應用程式手動操作機器人吸塵器、拍攝螢幕截圖或錄製影片，甚至能透過麥克風進行語音溝通。

還能當作簡易寵物攝影機使用的「Dreame L40s Pro Ultra」

「Dreame L40s Pro Ultra」現售價為99,800日圓(含稅)

機器人吸塵器「Dreame L40s Pro Ultra」原價為199,800(含稅)，新年假期期間限時特價99,800日圓(含稅)熱賣中！

2025-2026年新年促銷活動僅持續到2026年1月13日(二) 為止。

Dreame Japan官方網路商店上還有・・・

福袋終極套組 119,800日圓(含稅) : L40s Pro Ultra 機器人吸塵器、Z10 Station 無線吸塵器、Pocket 吹風機、集塵袋(L40s Pro Ultra)×2、Dreame Life USB 隨身碟×1

福袋松套組 69,800日圓(含稅) : L20 Ultra Complete 機器人吸塵器、Z10 Station 無線吸塵器、Pocket 吹風機、集塵袋(L20 Ultra Complete)×2、Dreame Life USB 隨身碟×1

福袋竹套組 39,800日圓(含稅) : D10 Plus 機器人吸塵器、R10 Pure 無線吸塵器、Gleam 吹風機、集塵袋(D10 Plus)×2、Dreame Life USB 隨身碟×1

福袋梅套組 29,800日圓(含稅): H12 Pro FlexReach 濕式吸塵器、Gleam 吹風機、板清潔劑(AWH6 1L)、Dreame Life USB 隨身碟

・・・等福袋商品陣容！

最高可省297,598日圓的超划算大特賣，千萬別錯過！

有關規格和功能的詳細資訊，請上「Dreame L40s Pro Ultra」產品頁確認。