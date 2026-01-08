天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
機器人吸塵器「Dreame L40s Pro Ultra」評測！將日常清潔託付給它，邁向告別大掃除的第一步
新年已至，2026年也已開始。
想必許多人在年底都做了大掃除，但今年筆者打算每天勤加打掃，讓自己連大掃除都不需要了。
話雖如此，現代人苦於無法每天花那麼多時間打掃・・・為這樣的您，推薦選擇機器人吸塵器！
本次將評測Dreame機器人吸塵器「L40s Pro Ultra」。
「Dreame L40s Pro Ultra」開箱！
談及Dreame，這是一家自2017年創立以來，以中國為核心據點，業務遍及美國、歐洲、亞洲等全球120多個與地區的跨國企業。
2023年6月，該產品終於正式進軍日本市場，不僅在Amazon.co.jp或是樂天市場等電商平台上架，更於日本全國各大Bic Camera門市設置了大型專屬陳列區。
馬上就來開箱！
裝得滿滿得無法取出・・・
因此，將外裝下部切開一圈・・・
來囉・・・
・・・將將！
「Dreame L40s Pro Ultra」是Dreame旗下機器人吸塵器系列中廣受歡迎的熱門機型。
19,000Pa的吸力
具備跨越4cm高低差之能力
雙旋轉拖把實現水擦拭及自動脫附功能
溫水拖把清潔以及清潔劑自動補充功能
透過拖把與側邊刷的外側延伸設計，可輕鬆清潔房間邊緣與角落
HyperStream解結雙效刷頭，徹底消除100%髮絲糾結
LED光源、雙雷射3D結構化光源、AI相機可偵測超過180個物體
・・・具備以上諸多特徵。
其中尤其是Dreame。
像俄羅斯娃娃般的結構令人愈發煩躁不已・・・！
Dreame厚紙盒的背面印有快速入門指南。
開封後請依照此步驟進行操作。
主體終於亮相了！
這個圓滾滾的便是「Dreame L40s Pro Ultra」的主機本體。
從今以後這傢伙就會包辦房間的打掃工作了！
而這個就是基地台。
順帶一提，機器人吸塵器本體重4.23kg，充電基地台重9kg。
內容物包含拖把以及清潔液
機器人吸塵器×1
基地台×1
主刷頭(已安裝)×1
刷毛護罩(已安裝)×1
側刷頭(已安裝)×1
阻垢劑(已安裝)×1
集塵盒(已安裝，含過濾器)×1
拖把墊架×2
拖把墊×2
防塵袋×2(已安裝×1)
清潔工具×1
清潔液(200ml)×1
基地台燈延長板×1
快速入門指南×1
使用者說明書×1
內容物如照片所示。
接下來將針對已安裝的項目以外，進行安裝作業與初始設定！
首先將基地台連接到電源插座！
基地台的指示燈亮起即可！
接著安裝基地台斜坡。
若沒有這條斜坡，機器人吸塵器便無法返回基地站，因此是必備的！
機器人吸塵器主體附有保護材，請緩慢拉出後卸除。
相機鏡頭部分也貼有貼紙，請將其撕掉。
此外，基於隱私保護的考量，影像資料將於本地端進行處理，不會上傳至雲端。
將拖把連接到機器人吸塵器的背面。
使用這把拖把進行水擦拭清潔後，地板區域便會變得閃閃發亮。
開機！
那麼就來開機試試看吧！
長按機器人掃除機的電源按鈕(中央)3秒鐘即可啟動電源。
Dreame L40s Pro Ultra（@dreamejapan）は、けっこう喋ります#ロボット掃除機 #Dreame pic.twitter.com/sfYNe4D3Ri
— Saiga NAK (@saiganak) January 8, 2026
為進行初始設定，請先手動將裝置放置於基地台進行充電。
要充分發揮Dreame機器人吸塵器的效能，需透過專屬的Dreamehome應用程式(App Store/Google Play)進行設定。
啟動後同意各項條款並授予權限後，將進入智慧型手機與機器人吸塵器主機的配對程序。
同時按住機器人吸塵器的局部清潔按鈕(左)與基地台按鈕(右)を3秒鐘，即可切換至網路連接模式。
完成應用程式與Wi-Fi的連接後，初步的清掃準備便告完成！
不過，我想再繼續進行一些初始設定。
打開基地台的蓋子・・・
拉出黑色洗滌劑罐。
Dreame專用地板清潔劑評測！(？)
「Dreame L40s Pro Ultra」的魅力之一在於能透過清潔劑徹底清潔地板。
換句話說，對機器人掃地機而言洗劑就是能量・・・能量飲料！？
・・・以上就是Dreame專用地板清潔劑的評測！
水
酒精類(C12-14、乙氧基化物)
聚醚改性聚二甲基矽氧烷
椰子二乙醇胺
異三癸醇乙氧基化酯
1,2-苯並噻唑啉-3-酮
主要成分如下所述。
非常適合清潔大理石、瓷磚和地板等硬質表面。
容量為200ml，保存期限為3年！
打開瓶蓋聞一聞，散發著充滿洗劑特色的淡雅花香。
本次推出的「Dreame L40s Pro Ultra」是具備基地台自動淨水與配比功能的機型，因此所有清潔劑皆可直接倒入清潔劑水箱即可。裝滿吧！
將地板清潔劑倒入清潔劑罐後，將其存放好並蓋上蓋子即可！
Dreame專用地板清潔劑可在Dreame Japan官方網路商店上購買。
取下基地台頂部的蓋子，即可看到淨水箱和污水箱。
把水加到淨水箱。
請在污水箱內裝設內含於內容物中的除臭模組。
所有的設定全部完成！
查看該應用，它建議先進行快速房間拖地。
按照指示點擊即可。
這個「Dreame L40s Pro Ultra」很勤快、很會講話。
由於機器人吸塵器本體沒有狀態顯示介面，能透過聲音告知當前狀態的功能相當貼心。
這次在幾乎沒有障礙物的環境中，刻意設置了若干障礙物，可以清楚觀察到它確實能偵測並完成地拖地工作呢。
初次使用時似乎進行了徹底的清潔，其過程軌跡也可透過應用程式查看。
總覺得令人愛不釋手。機器人吸塵器總能喚起這般心情。
ｽｲｰｯ#ロボット掃除機 #Dreame pic.twitter.com/3rxXtMAkMC
— Saiga NAK (@saiganak) January 8, 2026
最後，我們也確認了開箱時貼有密封貼紙的AI攝影機的性能。
可視角度非常寬廣，高性能攝影機讓您無論近處或遠處都能清晰地看到文字。
此相機可偵測污垢屬固體或液體性質，並依據污垢特性選擇最適切的清潔方式。
在清潔過程中，若拖把的髒污程度超過特定閾值，則會返回基地站重新清洗拖把，並返回先前區域進行二次擦拭等動作。
雖然小巧卻非常聰明。
此外，雖然這並非頻繁使用的功能，但仍可透過應用程式手動操作機器人吸塵器、拍攝螢幕截圖或錄製影片，甚至能透過麥克風進行語音溝通。
還能當作簡易寵物攝影機使用的「Dreame L40s Pro Ultra」
「Dreame L40s Pro Ultra」現售價為99,800日圓(含稅)
機器人吸塵器「Dreame L40s Pro Ultra」原價為199,800(含稅)，新年假期期間限時特價99,800日圓(含稅)熱賣中！
2025-2026年新年促銷活動僅持續到2026年1月13日(二) 為止。
Dreame Japan官方網路商店上還有・・・
福袋終極套組 119,800日圓(含稅): L40s Pro Ultra 機器人吸塵器、Z10 Station 無線吸塵器、Pocket 吹風機、集塵袋(L40s Pro Ultra)×2、Dreame Life USB 隨身碟×1
福袋松套組 69,800日圓(含稅): L20 Ultra Complete 機器人吸塵器、Z10 Station 無線吸塵器、Pocket 吹風機、集塵袋(L20 Ultra Complete)×2、Dreame Life USB 隨身碟×1
福袋竹套組 39,800日圓(含稅): D10 Plus 機器人吸塵器、R10 Pure 無線吸塵器、Gleam 吹風機、集塵袋(D10 Plus)×2、Dreame Life USB 隨身碟×1
福袋梅套組 29,800日圓(含稅): H12 Pro FlexReach 濕式吸塵器、Gleam 吹風機、板清潔劑(AWH6 1L)、Dreame Life USB 隨身碟
・・・等福袋商品陣容！
最高可省297,598日圓的超划算大特賣，千萬別錯過！
有關規格和功能的詳細資訊，請上「Dreame L40s Pro Ultra」產品頁確認。
產品概要
Dreame L40s Pro Ultra
機器人吸塵器: 350×350×103.5mm
機器人吸塵器: 4.23kg
19,000Pa
5,200mAh
310ml
4.5L/4.0L
40mm(2段)、22mm(1段)
Pathfinder 智慧導航
HyperStream 抗纏結雙效刷
AI RGB + 雙雷射 3D 結構光技術
