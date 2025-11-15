黑色星期五優惠大合集！
機場三跑地盤發現懷疑戰時炸彈 航班如常升降
機場第三條跑道地盤發現懷疑戰時炸彈，警方爆炸品處理課到場處理，航班如常升降。
疏散及圍封附近一帶
警方今早11時58分接報指，建築工人在地盤掘地時發現一枚懷疑戰時炸彈，炸彈長約30厘米乘7厘米、呈酒樽形狀。警員疏散地盤工人及圍封附近一帶，消防及救護車亦到場戒備。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/機場三跑地盤發現懷疑戰時炸彈-航班如常升降/618761?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
