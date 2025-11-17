機場三跑貪污案 涉案時任分判商經理認行賄

【Now新聞台】機場三跑項目分判合約貪污案，涉案的時任分判商經理承認行賄。

案情指，58歲被告廖偉倫涉嫌於2022年5月至7月，以20萬元行賄機管局時任首席高級經理及承建商施工經理，以協助所屬的分判商中標，為項目供應填海物料及運輸服務，他承認兩項行賄罪。

區域法院暫委法官鍾明新批准被告保釋候判，押後至明年9月7日再訊。

廉署另外起訴多人涉嫌行賄受賄，而涉案的機管局時任首席高級經理李永輝，早前已承認向兩間分判商收賄共約330萬元，正還柙候判。

#要聞