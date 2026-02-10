機場中場客運廊機房起火冒煙 30人緊急疏散 事件無人傷

機場中場客運廊抵港層近212號閘口一機房起火。

機場昨午3時發生火警。機場中場客運廊抵港層、近212號閘口有一個機房突然起火冒煙，職員報警。消防員接報到場，列作二級火警，出動兩隊煙帽隊及兩條喉撲救，至下午4時將火救熄。無人受傷，期間30人疏散，火警原因有待調查。

網上照片可見，消防在露天停機坪射水救援，現場冒出濃煙。有網民表示，火警發生期間接駁列車暫停服務，大批旅客滯留在200號閘口附近。

機管局回覆指，事發於昨午約3時， T1中場客運廊近212登機閘口的停機坪電機房發生火警，消防員到場將火救熄，事件中無人受傷。212、214、216登機橋需要暫時關閉，3個機位均沒有飛機停泊。為維持航班運作，部分原本安排停泊T1中場客運廊的航機，改為於遠方停機位繼續運作。局方現正與消防處跟進事件。

