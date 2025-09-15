機場二號客運大樓室內旅遊車候車大堂下周二啟用 料離境大堂明年開始運作

【Now新聞台】機場二號客運大樓室內旅遊車候車大堂會在下周二率先啟用，離境大堂預計會在明年開始運作。另外，下月1日起，旅客抵港兩日內再經機場離港，可以在網上申請退離境稅。

機場二號客運大樓重建數年即將分階段啟用，「打頭炮」的是這個室內旅遊車候車大堂。

候車大堂設有41個停車位，比一號客運大樓增加一倍，供旅行團旅遊巴、跨境客車以及員工和居民接駁車使用，由候車至上車全程都有頂遮蓋，毋須擔心日曬雨淋。

而現時分散於一號客運大樓的跨境客車售票櫃位和旅遊車上落客車位，將全部遷往新的候車大堂，舊車位則計劃預留予的士及網約車上落客。

至於二號客運大樓離境大堂預計於明年三至四月啟用，而新增的抵港層則會視乎情況決定啟用日子。

另外，下月一日起，機場離境稅會增至每人200元，機管局指下月起，離境退稅安排會擴大至所有經飛機陸路及海路口岸抵港，並於兩日內乘飛機離境的旅客。

機管局機場運行執行總監姚兆聰：「有個先決條件的，這兩日你不可以有離境的記錄，政府不希望你去深圳一趟，回來就可以不用交稅，這個政策鼓勵了中轉客多留香港、多消費。」

當局又增設新電子申請平台，旅客可於離境日起28日內申請，退稅方法包括信用卡、電子錢包或在機場找換店退還現金。

