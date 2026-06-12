機場保安犬隻行動小組成立五周年 20隻保安犬負責嗅查工作 可按需要增加
【Now新聞台】機場保安犬隻行動小組成立五周年，舉行多方合作成果展覽。機場保安公司指，現時已增至20隻保安犬，有助加強機場保安，亦加快工作流程。
不要看牠們活潑好動，以為牠們很貪玩，要牠們「企定定」，一樣做得到。牠們是受過專業培訓的機場保安犬，行動小組於2021成立，主要於機場非禁區範圍進行巡邏，並執行爆炸品、槍械及彈藥的嗅查工作。
機場保安有限公司指，犬隻小組的成立加強了機場的保安，亦令工作流程更順暢，目前20隻機場保安犬足夠應付兩座客運大樓運作，未來可按實際情況再增加。
機場保安有限公司行政總裁張德強：「以往機場很多無人認領的行李，有些可能真的遺下了，以往要取痕跡回中心檢驗有沒有爆炸品成分，可能來回都要些時間，起碼10至15分鐘，又要封鎖現場。現在不用，指示犬隻來到一嗅，10多秒已可將現場解封，對整體行動很有幫助，另一方面亦可在形象方面做大使的工作。」
上月底開幕的二號客運大樓，這班「毛孩」亦有作出貢獻。
機管局行政總裁張李佳蕙：「狗仔隊都貢獻很多，牠需要走到每一個地方幫我們檢查有沒有不應該在這個大樓的東西。不是當值的時候，當你經過機場的時候看到寫上『PAT ME』時，你可以摸摸牠。」
部分展板將會設置於二號客運大樓離境大堂，讓更多市民及旅客了解機場保安犬隻行動小組的工作。
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機場保安犬隻行動小組成立五周年 20隻保安犬負責嗅查工作 可按需要增加
【Now新聞台】機場保安犬隻行動小組成立五周年，舉行多方合作成果展覽。機場保安公司指，現時已增至20隻保安犬，有助加強機場保安，亦加快工作流程。 不要看牠們活潑好動，以為牠們很貪玩，要牠們「企定定」，一樣做得到。牠們是受過專業培訓的機場保安犬，行動小組於2021成立，主要於機場非禁區範圍進行巡邏，並執行爆炸品、槍械及彈藥的嗅查工作。 機場保安有限公司指，犬隻小組的成立加強了機場的保安，亦令工作流程更順暢，目前20隻機場保安犬足夠應付兩座客運大樓運作，未來可按實際情況再增加。 機場保安有限公司行政總裁張德強：「以往機場很多無人認領的行李，有些可能真的遺下了，以往要取痕跡回中心檢驗有沒有爆炸品成分，可能來回都要些時間，起碼10至15分鐘，又要封鎖現場。現在不用，指示犬隻來到一嗅，10多秒已可將現場解封，對整體行動很有幫助，另一方面亦可在形象方面做大使的工作。」 上月底開幕的二號客運大樓，這班「毛孩」亦有作出貢獻。 機管局行政總裁張李佳蕙：「狗仔隊都貢獻很多，牠需要走到每一個地方幫我們檢查有沒有不應該在這個大樓的東西。不是當值的時候，當你經過機場的時候看到寫上『PAT ME』時，你可以摸摸牠。」 部分展板將會設置於二號客運大樓離境大堂，讓更多市民及旅客了解機場保安犬隻行動小組的工作。 #要聞
漁護署陸續從520浪浪加油站帶走狗狗 動保人士冀協助安置
【動物專訊】漁護署今日聯同警方展開行動，進入520浪浪加油站位於元朗八鄉的狗場，並帶走多隻狗。由一班動保人士組成的動物福利關注聯盟表示，已向漁護署表達意向，希望獲准向署方提供專業支援，協助跟進場內動物的暫時安置、日常看護、去向跟進等工作。不過，有關建議並未獲漁護署同意。 520浪浪加油站負責人Bella日前以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，事緣她帶狗狗「道風」到NPV動物醫院求醫，獸醫發現道風後腳出現壞死及有壓瘡，懷疑有疏忽照顧，因此報警。漁護署人員及警員今日下午到場，漁護署人員帶多個狗籠進入場內。 本報收到有關場內的相片，顯示場中很多狗狗都困於籠中，甚至有一籠兩狗的情況，沒有足夠活動空間，亦有些狗籠位於室外位置。 據了解，漁護署今次行動會帶走場內多隻狗狗，至少有7輛漁護署車輛到場，並於晚上陸續帶走狗狗。估計截至晚上10時許，已有約20隻狗狗被帶走。 對於狗狗被帶到漁護署的下場，引來不少愛護動物人士關注，動物福利關注聯盟日前與漁護署署長會面時，便曾提出希望能全面配合調查行動，主動提供專業支援，協助跟進場內動物暫時安置、日常看護、去向跟進等工作，確保動物過渡期生活得到妥善照料。不過，據知漁護
古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數年前被遺棄狗狗頓失依靠急尋家
【動物專訊】收地不只讓一些貓狗失去家園，一些之前被遺棄、因街坊關顧而生存下來的貓狗，也因為恩人要搬離而失去依靠。10歲的狗女數年前因古洞貨倉搬走而被遺棄，連名字也沒有人知道，只有在公廁附近徘徊，幸好有好心街坊提供食物讓她溫飽。然而好景不常，好心街坊今日也因收地被收回房屋，臨搬走前將狗狗帶到空屋內，直到6月22日搬遷期結束前都可以繼續餵食，並趁這最後時間向外求助，爭取有人暫託或領養這失去依靠的可憐狗狗。 有熱心市民對本報表示，今日收到求助，指古洞收地下，一隻早年被遺棄的狗狗急需尋家。據知該狗狗數年前在一貨倉生活，但後來慘被遺棄，在公廁附近遊走，後來有好心街坊發現並開始餵她。 然而，好心街坊的村屋在今日也被收回，惟准許他在6月22日前可以回來執拾東西，他亦將狗狗放了在屋內，並答應熱心市民，會在6月22日前繼續回來餵狗，爭取時間為狗狗尋找安置。 熱心市民現時接手狗狗的尋家安排，她表示，狗狗性格十分乖巧，對人親近，希望能夠幫狗狗找到暫託或領養家庭，不用流離失所。如有意暫託或領養這狗狗，可透過本報Facebook專頁所載聯絡方法，與熱心市民聯絡。 The post 古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數
1000間食肆成功申請狗狗友善食肆 7月9日正式實行
【動物專訊】食環署今日為首批准許狗隻進入食肆牌照進行抽籤，於1,600多宗申請中抽出1,000名額，並公布有關牌照及准狗進入安排，將於7月9日正式實施。中籤食肆當中，平均分布於港九新界，各佔300多間，當中759間為餐館、159間為咖啡及茶飲店、50間酒吧、23間酒店食肆及9間快餐店。 據了解，獲批的1000間食肆中，包括經常宣揚愛護貓狗信息的「一浪」，亦有一些大型飲食集團式餐廳部分店也獲批，包括大家樂、麥當勞、一粥麵、華星冰室、牛奶冰室、百分百餐廳、潮江春及多個亞洲飲食集團品牌等，而越式pho火車亦在其社交媒體專頁中宣布成為狗隻友善餐廳。部分連鎖中式茶樓部分店如美心酒樓、北京樓、念川居也獲成功申請。 一浪老闆娘Cathy表示，其大角咀和九龍城分店均獲批成為狗狗友善食肆，她表示，早在2021年開業時已經奉行寵物友善，只是礙於狗隻不准進入餐廳的規條，因此有掣肘，但現在有這個新的牌照加註准狗進入，讓她們可以安心提供服務，所以第一時間申請。 Cathy：「與其說我們想客人特別帶狗狗來光顧我們餐廳，不如說在越來越多家庭養寵物的環境下，接受寵物進內用餐，這個需求是不用忽視的。」 首批狗狗友善食肆
內媒指新皇崗口岸7月啟用 通關只需5分鐘
保安局長鄧炳強日前透露，新皇崗口岸聯檢大樓的建築工程基本完成，目前正安裝與測試內部設備和過關系統等。《21世紀經濟報道》報道，據該媒體獲悉，新皇崗口岸預計7月正式啟用，舊口岸原地拆改重裝升級完畢，主體大樓已經完工，各類通關設備正在調整測試中。報道指，新皇崗口岸位於深圳市福田區，是全球最大的陸路口岸，也是深港間唯一24小時通關的旅檢口岸。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。
《大行》大摩削首都機場(00694.HK)目標價至1.4元 重申「減持」
大摩發表報告，指該行對中國內地機場股仍持審慎態度，因為燃油成本上升拖累客運量增長，而免稅業務的改善需要時間。在宏觀疲弱及產能擴張的背景下，白雲機場(600004.SH)的盈利復甦存在不確定性。該行將白雲機場評級由「與大市同步」降至「減持」，目標價由10.9元人民幣降至6.6元人民幣。 此外，大摩維持上海機場(600009.SH)「與大市同步」評級，目標價由35.9元人民幣大削至21.1元人民幣。該行又重申對首都機場(00694.HK)「減持」評級，目標價由2.4港元大削至1.4港元。 報告稱，考慮到客運量增長放緩、免稅收入下降及成本上升，下調了對這三家中國機場股的盈利預測。如果沒有新增航班時段，該行認為首都機場將面臨盈利壓力；被剔除出港股通名單可能也將繼續對首都機場估值構成壓力。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
兩男車站附近搶手袋 華婦池袋失800萬日圓
日本東京再發生中國人被搶劫事件。一名60歲中國籍女子被2名男子襲擊，並搶走一個裝有800萬日圓(約39萬港元)現金的手袋。同日大阪亦發生搶劫傷人案，一名外國籍女性在大阪天王寺車站內被人用刀刺傷及搶走手袋，警方相信受害人與匪徒認識。日本警視廳表示，一名中國籍女子於周三晚約8時半，在東京的池袋路上被人搶劫，由目擊者報警。警方指，女子被2名男子先以催淚噴劑噴射，然後再被人襲擊後腦，並搶走她的手袋。
行會批准東九龍綠色集體運輸系統財務安排 7月招標 政府向中標公司批出三幅住宅用地
【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，將會在7月招標。 政府預計明年批出合約，期望2033年或之前通車。當局指，項目在扣除預計總開支後的預計總收入，會少於預期的投資回報，政府須提供財務資助推展項目，將會批出三幅用地，分別位於馬游塘、啟德及茶果嶺道，20年住宅用地物業發展權予未來的專營公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。有立法會議員指，香港較缺乏應付東九龍上坡地區的運輸項目，期望政府提供優惠吸引海外或內地公司，合伙本地發展商。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「這項技術大家最理解、最形象化說，是並沒有架空電纜的輕鐵，通常用新能源電池爬坡力較強，因為是用膠轆，是香港缺乏本地機構這種經驗，好多時是希望海外或內地有實力的機構。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」#要聞
中國交建據悉贏得肯尼亞29億美元機場改造項目
【彭博】-- 據知情人士透露，肯尼亞選擇一家中國公司負責其最大機場的29億美元升級改造項目。知情人士說，這個東非國家將項目授予中國交通建設股份有限公司，以更新和擴建喬莫·肯雅塔國際機場。由於未獲授權討論此事，他們要求匿名。肯尼亞交通部長Davis Chirchir未回覆尋求評論的請求。國有企業中國交建的代表也未立即回覆。原文標題China Firm Secures Kenya Airport Revamp Deal After Adani FalloutMore stories like this are available on bloomberg.
即日焦點｜明愛醫院涉不當行為女實習醫生遭即時解僱／球迷歎早茶觀看世界盃賽事
【Now新聞台】今日焦點回顧：明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。李家超：首份五年規劃有望提前至第三季末推出 形容是「跨屆」政策不受換屆影響行政長官李家超接受傳媒訪問時透露，本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意。他又形容規劃為跨屆政策，要確保施政延續性，不受政府換屆影響。世界盃｜球迷歎住「早茶」觀看分組賽 餐飲業界：商場直播帶旺人流刺激市道世界盃分組賽開鑼，有酒樓設賽事直播，吸引球迷光顧早市，有餐飲業界認為商場直播賽事可帶旺人流刺激市道。中國制裁菲防長特奧多羅 外交部：肆意妄為必然會自食其果菲律賓防長特奧多羅回應中國的制裁，表示制裁不會阻礙他繼續履行職責。菲律賓政府則批評制裁是不友善行為，會令兩國關係變得更複雜。在北京，外交部重申，
來港修讀碩士內地女 扮特務呃保證金斷正 涉4案騙款百萬元
東九龍區警員於本周三(10日)展開代號「麟翼」的執法行動，成功偵破4宗假冒內地官員電話騙案，涉及騙款金額約100萬港元，並成功拘捕一名內地女學生。被捕人將被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於今日(12日)下午在觀塘裁判法院提堂。
五角大廈驚傳「危險物質」外洩 緊急避難後證實虛驚一場
五角大廈週四 (11 日) 一度因偵測到疑似空氣品質異常，下令部分區域人員就地避難 (shelter-in-place)，不過經過後續檢測確認，並未發現任何危害，整起事件最終被證實只是虛驚一場。
3男1女涉盜銀行卡大額購物被捕 金額達700萬元
【Now新聞台】3男1女涉盜取他人銀行卡資料進行大額購物被捕。 檢獲的證物包括中成藥、化妝品、智能電話及大批現金。警方透過分析閉路電視及本地金融機構的交易紀錄，發現有騙徒以電話詐騙或釣魚訊息等方法，盜取他人的銀行資料和扣賬卡，再綁定於電子支付系統，在香港進行大額購物，涉款達700萬元，至少有50個受害人，全部來自內地，又懷疑騙徒再將貨品轉售圖利。經調查後，警方以串謀詐騙及處理贓物等罪拘捕3男1女，他們介乎32至35歲。港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩：「警方強調，無論犯罪集團如何跨境分工、如何試圖掩飾資金流向，警方一定會和內地及海外的執法機構緊密合作，全力打擊。另外，警方呼籲市民要小心保管自己的銀行資料及網上登入憑證，千萬不要向任何人透露。」#要聞
東九龍智慧綠色集體運輸系統7月招標 專營公司獲三幅用地物業發展權
政府公布，特首與行政會議已批准東九龍智慧綠色集體運輸系統的財務安排，政府計劃於今年7月就項目公開招標，並預計於明年批出合約，以期於2033年或之前通車。 政府發言人表示，與啟德智慧綠色集體運輸系統項目的安排相若，東九龍項目會透過公開招標方式甄選專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修系統。由於東九龍項目在扣除預計總開支後的預計總收入現值會少於預期的資本回報，政府將透過批出三幅主要作住宅用途的用地的物業發展權予未來的專營公司，為東九龍項目提供財務資助。三幅用地為位於馬游塘的車廠用地、由啟德第3E區1號及2號用地組成的啟德用地，以及位於茶果嶺道鄰近觀塘道的茶果嶺道用地。 發言人稱，預計東九龍項目落成後，由寶達/秀茂坪一帶往來油塘或彩虹，車程僅需10至15分鐘，較路面交通節省約一半時間。沿線將服務逾30萬居民，覆蓋超過40個屋邨及屋苑，以及超過50所主要醫療、社福設施/場地及超過35所學校。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
國安附例小組完成審議 鄧炳強斥有人企圖恫嚇
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單偉豹九龍塘喇沙滙淪銀主盤 曾定價7.8億 放盤11年無人問津
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GFS首辦國際應急與航空醫療交流會議 借鑑各地經驗 說好香港故事
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馬鞍山大面積花園發現被遺棄貓貓 去年至今第三次同一品種貓被棄
【動物專訊】馬鞍山頌安邨旁的西沙路花園發生懷疑連環棄貓案，「檸浪同行．石門貓舍」義工昨晚收到求助，指在該大面積花園草叢中，發現一隻金影貓貓，附近長凳位置更發現大量貓毛疑被強行扯脫，由於花園面積太大，義工嘗試救援未果。該處更是自去年7月至今，第3次出現金影貓貓被遺棄，去年7月颱風韋帕吹襲期間，一隻金影貓貓被遺棄該處，幸獲義工救起。而上周一隻盆骨受傷的金影貓貓則於花園入口附近的大廈發現，現交由愛協醫治。 義工Jackal表示，昨晚收到求助，指馬鞍山西沙路花園再發生貓貓遺棄事，金影貓貓躲在草叢之中，該處佔地萬呎，種滿近半個人高的小樹，茂密程度令人無法輕易進入，嘗試救援並不成功。更讓義工擔心，是他於附近長凳位置發現大量強行撕扯的毛髮，顏色與個案貓貓一致，不排除貓貓受虐及受傷之可能性，狀況十分急切。他希望其他義工和街坊可幫忙搜救，希望趁天氣變壞前，盡快將貓救起。 該處已不只一次有金影貓貓被遺棄。上周一隻盆骨受傷金影貓貓被人於花園附近的屋苑外被人發現，現時由愛協接收治理。 去年7月颱風韋帕吹襲香港，一隻金影貓貓也被人發現遭遺棄於花園中，「檸浪同行．石門貓舍」、「小玉谷」、多名沙田區動物義工，加上數
新皇崗口岸料7月正式啟用 運輸署建議開四條新巴士線
新皇崗口岸主體大樓已經完工，各類通關設備正在調試，據官媒消息，新口岸保留24小時通宵通關，將於7月正式啟用，採用「一地兩檢」將通關時間從30分鐘縮短至5分鐘。 為應付新皇崗口岸開通後新增的跨境乘客需求，運輸署建議開辦以下四條新專營巴士路線：(一)皇崗口岸-葵翠邨公共運輸交匯處；(二)皇崗口岸–啟德(世運道)經中九龍幹線；(三)皇崗口岸–烏溪沙站公共運輸交匯處；(四)皇崗口岸–青山灣巴士總站。 根據港深兩地政府的規劃，新皇崗口岸的設計通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，設計流量將提升至每日約30萬人次。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
《大行》高盛：內地跨境投資新規與帳戶審查對匯控(00005.HK)與渣打(02888.HK)盈利實質影響有限
高盛發表研究報告指出，自5月21日以來，滙豐控股(00005.HK)與渣打集團(02888.HK)的股價表現分別跑輸歐洲銀行股指數(SX7P)約5%及7%，主要反映投資者對香港存款流入放緩，以及兩家銀行與內地客戶參與度可能受限的憂慮。不過，該行認為這次的股價落後表現，與已公布措施及變動對盈利的潛在影響並不相符，更多是出於市場對未來潛在政策變動的不確定性。 該行指出，中國證監會近期宣布對線上經紀商實施監管控制，同時香港金管局亦發出通告加強開戶程序與合規要求。渣打集團管理層表示其現行政策與監管方向高度一致，雖然有關要求包括關閉零餘額舊帳戶及獲取客戶資金來源聲明等，可能會增加流程摩擦，但預期不會對業務帶來實質性重大影響。此外，金管局已表示本地銀行的相關系統升級已經完成，開戶服務持續平穩進行。至於中國國務院近期發布的跨境投資法令，高盛認為其核心主要聚焦於建立監管跨境技術與資本流動的框架，而非旨在減少資本外流。 高盛分析顯示，內地居民在香港持有的典型帳戶中，約90%的存款流來自境外源頭(如新加坡或香港其他渠道)，僅約10%直接來自內地銀行帳戶。該行進行敏感度測試指出，在極端不利的假設情境下，即使