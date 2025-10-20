不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
機場兩死・睇片｜失事貨機滯留海面 尾翼與機身分離 民航處：地勤車墮海兩職員死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】阿聯酋迪拜貨機滑出香港機場跑道事故，造成兩名地勤車職員死亡。網上有片段直擊事發現場情況，見到肇事貨機滯留在跑道外海面，逃生滑梯打開，機身有損毀痕跡。另外，片段亦見到貨機的尾翼跟機身已經分離。
事故發生在今早（20 日）約 3 時 50 分，阿聯酋航空公司貨機 EK9788 降落時從北跑道滑出並墮海，過程當中疑撞到一輛在地面的巡邏車輛，車上兩名地勤職員死亡，至於貨機上 4 名機組人員就獲救送院。
受事故影響，北跑道暫時關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作。機管局今早 10 時公布事件詳情。
民航處：地勤車墮海 車上兩人死
民航處表示，現場發現一輛地勤車墮海，車上兩人死亡。事發時空管人員已即時按既定機制通知機場管理局及其他救援單位。北跑道因事件關閉，南跑道及中跑道將繼續維持運作。處方高度關注事件，正與有關機場單位包括相關航空公司跟進。
民航意外調查機構已就有關意外展開調查。小組發言人表示，現正收集數據和資訊，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向，目的是確定意外發生的經過和成因，以避免同類事件再次發生。
運輸局：向死者家屬致深切慰問
運輸及物流局發言人對意外導致兩名地面工作人員離世表示難過，並對親屬致以深切慰問。發言人續指，飛行安全至為重要，民航意外調查機構會積極調查意外原因，民航處及香港機場管理局會全力作出配合，確保機場運作安全。
