機場兩死︱兩死者遺下 7 歲及 1 歲子女 工權會籲政府緩解家屬經濟壓力 家屬促涉事人員完成調查方可離港︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】一架土耳其貨機 10 月 20 日在香港機場第三跑道發生意外，導致兩名機場保安巡邏員喪生。工業傷亡權益會表示，雖然機管局及保安公司已向家屬提供恩恤金，但兩個家庭仍面對嚴重經濟及住屋壓力，尤其兩名死者各自留下年僅七歲及一歲的子女。該會指出，工傷賠償一般需時一年以上方能發放，期望政府部門能持續為兩個家庭提供支援。
工權會引述家屬提出三項訴求，包括期望阿聯酋航空公司能親身慰問並聆聽家屬需要；促請政府牽頭，與機管局、民航處、機場保安有限公司及警方協調，加快調查進度，以儘早查明真相；以及要求涉事人員須完成整個調查程序後方可離港，如違反相關法例，當局必須依法檢控。
機管局及僱主機場保安有限公司近日安排死者家屬與多個單位會面，包括運輸及物流局副秘書長洪思敏、土耳其駐港總領事 Kerim Sercan Evcin、ACT 航空公司董事總經理 Gunes Nomaler 及其代表。各方在會上向家屬表達慰問，並承諾全力提供支援及協助調查，盡快查明事故原因。部分單位亦向家屬提供恩恤金，以作緊急援助。
