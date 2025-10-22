機場兩死｜外界關注 4 涉事人員可離港 江玉歡促留港助查 蕭倩文籲考慮沒收旅遊證件｜Yahoo

阿聯酋迪拜貨機墮海事故中，兩名機場保安公司巡邏車的職員離世。(Photo by Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】阿聯酋迪拜貨機墮海事故中，兩名機場保安公司巡邏車的職員離世，至今有待民航意外調查機構及警方調查。外界關注 4 名涉事機組人員會否離港，協助家屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，政府應嚴肅處理，以往有工業意外懷疑涉案人士，離港後沒有回來，因此無法檢控，她認為政府應考慮沒收旅遊證件，或限制一段時間不能離港。立法會議員江玉歡指，除非有法庭命令，否則不能非法禁錮。她希望機長或副機長盡量留港協助調查，又說很同情家屬，願意提供法律意見和協助與各政府部門溝通。

廣告 廣告

多家傳媒昨晚引述消息稱，4 名涉案機組人員已接受酒精測試，案件交由新界南總區重案組跟進，暫時未有人被捕。據《Yahoo 新聞》了解，4 名機組人員目前仍在香港。

阿聯酋航空發言人周一（20日）回覆傳媒指，涉事貨機為「濕租」自 ACT Airlines 並由其營運，涉事飛機型號為波音 747-400，註冊編號為 TC-ACF，事發時無載貨。阿聯酋航空指，將按需要提供協助，配合調查工作；航班營運方 ACT Airlines 及其他相關持分者亦正全力配合調查。

ACT Airlines：會與家屬站在一起

ACT Airlines 網頁今日（22日）更新聲明，指對今次悲劇感到心情沉重，並稱已聯絡家屬並盡一切可能提供協助，會與家屬站在一起，給予所有的支持和關愛，協助他們渡過難關。

ACT Airlines 網頁今日（22日）更新聲明，指對今次悲劇感到心情沉重，並稱已聯絡家屬並盡一切可能提供協助，會與家屬站在一起。

工權會：遺屬面臨經濟住屋壓力

蕭倩文今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，家屬突然失去家人，情緒大受打擊，長遠需要心理輔導，目前則要處理後事，並解決經濟和住屋壓力。其中，她指有家庭輪候公屋 5、6 年仍未獲派單位，希望政府能加快進度。

家屬提及阿聯酋航空至今沒有任何表示，蕭倩文指：「牽涉的部門很多時候會出官方文，表示慰問家屬，會盡力協助。我覺得好似對空氣講嘢，又無個人，又無個電話畀家屬，睇咗文字覺得有咩幫手呢？如果家屬真係要搵佢哋，要搵邊個呢？我覺得好奇怪。」

家屬昨日（21日）見記者，要求當局徹查意外起因，還死者公道。何家包括死者母親及妻子（左一及二），以及陳家的兩名姐姐（右二白衣及圖中灰色口罩者）。

對於外界關注涉事機組人員離港，蕭倩文說家屬都有憂慮，認為表達問候都是很基本的關懷，航空公司聆聽他們的聲音很重要。她並要求調查部門公開報告，並召開死因庭，「始終透過這個渠道最清楚事件發生，減少同類意外，對家屬有交代」。

江玉歡促盡快公布酒精測試結果

江玉歡在同一節目表示，飛機失事很多時候靠黑盒調查，「但黑盒不是全部，我希望機長或副機長盡量留港協助調查」。被問有什麼法律程序可要求對方留在香港，江回應說：「我們要有法庭命令，不能非法禁錮人，警方要著手調查，新聞報道說調查有否喝酒，是否要盡快公布呢？」

江說翻看一些美國空難案例，有受害人循民事索償，控告機師疏忽，而航空公司有關聯責任，被問受害人可否越洋追討，她就坦言比較困難：「機師一定走，如果無刑事拘控；民事（索償）我都會返屋企啦，唔通企喺度咩，所以係困難嘅，我好同情家屬。」她指高度關注事件，強調不能輕輕帶過，希望民航處和機管局要全力協助家屬。