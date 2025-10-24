機場兩死｜失事貨機機尾已被吊起 民航意外調查機構取回兩個黑盒 將深入分析數據｜Yahoo

支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
【Yahoo 新聞報道】香港國際機場北跑道周一（20日）有貨機滑出跑道，撞破鐵絲網外的巡邏車後墮海，導致兩名職員死亡。機管局昨晚（24日）已吊起失事貨機機尾，並放在躉船，移交民航意外調查機構處理。民航意外調查機構今日（25日）凌晨公布指，已於昨日深夜從飛機殘骸中成功取回俗稱「黑盒」的「飛行數據紀錄儀」及「駕駛艙話音紀錄儀」。兩個「黑盒」有入水情況，民航意外調查機構已隨即把相關裝置送往實驗室作初步檢查，以決定下一步工作。
民航意外調查機構今日凌晨公布調查最新進展，稱已取回兩個黑盒。調查機構指，專家會針對搜集到的資料進行深入分析，包括透過調查還原黑盒內的數據、與相關人員的面談內容、實驗室實證結果、飛機殘骸、飛機操作程序、飛機系統狀況和維修紀錄、天氣情況等，重塑意外經過，撰寫報告。
一個月內發表初步調查報告
民航意外調查機構發言人表示，成功取回黑盒後，後續的數據處理以及充分分析和整合其他證據需時，將於一個月內發表初步調查報告，並繼續進行徹底及嚴謹的調查，以確定事故的發生經過和成因，並提出安全建議，提升航空安全。
機管局今日凌晨表示，打撈團隊已於昨晚 10 時 41 分吊起失事貨機機尾，並放在躉船，移交民航意外調查機構處理。機管局指，打撈船日間先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。兩艘專業打撈船正繼續於機場北跑道水域打撈，將持續數日。
