機場兩死｜失事貨機機身已被吊起 機管局料今晚完成所有打撈工作｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】香港國際機場北跑道上周一（20日）有貨機滑出跑道，撞破鐵絲網外的巡邏車後墮海，導致兩名職員死亡。失事貨機上俗稱「黑盒」的「飛行數據紀錄儀」及「駕駛艙話音紀錄儀」上周五（24日）已被取回。機管局昨晚（26日）表示，打撈團隊已於晚上 7 時 37 分完成吊起失事貨機主體機身，並放在躉船上。團隊今日（27日）將會繼續打撈飛機其餘部份，預計今晚將會完成所有打撈工作。

機管局指，失事貨機機身及其他部份將會移到存放點，並交由民航意外調查機構處理。由 10 月 24 日展開打撈工作以來，機場航班運作維持正常。涉事巡邏車、貨機引擎、起落架和機尾日前已先後被打撈上岸。

民航意外調查機構上周六（25日）表示成功取回黑盒，並送往實驗室作初步檢查，而後續的數據處理以及充分分析和整合其他證據需時，將於一個月內發表初步調查報告。

運輸及物流局局長陳美寶上周六表示，特區政府、機管局及機場保安有限公司一直與家屬保持聯絡以提供適切支援。她又對土耳其當局的協助，並承諾協調航空公司及機組人員全力支持及配合調查工作表示感謝。民航意外調查機構的調查工作會全速進行，而在打撈工作完成後，北跑道將會重開。