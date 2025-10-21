機場兩死｜家屬痛失經濟支柱 胞姊泣不成聲：畀返個公道我細佬呀！｜Yahoo

何家包括死者母親及妻子（左一及二），以及陳家的兩名姐姐（右二白衣及圖中灰色口罩者）見記者，要求當局徹查意外起因，還死者公道。

【Yahoo 新聞報道】阿聯酋迪拜貨機墮海事故中，兩名機場保安公司巡邏車的職員離世。家屬今早（21日）到殮房辨認遺體，其中有家屬情緒激動，泣不成聲，喊道：「畀返個細佬我呀！無天理呀，打份工都要死」，「畀返個公道我細佬呀！」

兩名死者分別為 41 歲姓何航空安檢督導，以及 30 歲姓陳航空安檢隊長，二人分別任職逾 12 年及 7 年。何姓死者為家庭經濟支柱，有同住母親和太太以及一名 7 歲兒子；陳姓死者和太太及年老父母同住，和育有一名 1 歲的女兒。

家屬：阿聯酋航空無慰問

家屬今早在工業傷亡權益會陪同下，到達葵涌公眾殮房辦理認屍手續。兩家表示感激機場保安公司及機管局對家屬的慰問及協助，但指涉事的阿聯酋航空，由事故發生至今無人親自慰問或交代。家屬要求有關當局徹查事故原因。

家屬辦理手續離開殮房時神情悲痛，其中姓陳死者一名坐輪椅的胞姊泣不成聲，需要旁人攙扶。她邊走邊喊道：「畀返個細佬我呀！無天理呀，打份工都要死」，「我要細佬呀，我哋要一齊去旅行㗎」，「畀返個公道我細佬呀！」

陳家兩名姐姐指，阿聯酋航空至今並未表態或慰問，「佢哋會唔會一粒聲都唔出就撤離香港？」她們指出，父母年事已高且有長期病患，指胞弟原是經濟支柱，又有妻女要照顧，「責任落咗我哋兩個家姐度，邊有錢養父母呀？」她們要求徹查真相，「阿聯酋航空！我真係需要一個答覆呀！」

姓陳死者的胞姊泣不成聲，連聲喊道：「畀返個細佬我呀！」

姓陳死者的另一名胞姊亦持續痛哭。

何家的家屬同樣表示，阿聯酋航空事發至今沒有表態，亦無派人到醫院慰問，批評不負責任。家屬並要求警方徹查事件起因，給予交代。何母又嘆道：「我個仔死咗，佢係家庭支柱、經濟支柱，有老又有少，遺下孤兒寡婦，有咩人去幫助呢？」

《Yahoo 新聞》已向阿聯酋航空查詢，是否已展開調查，是否有人需要負責，如何支援家屬等，有待回覆。

工權會促政府提供經濟住屋協助

工權會總幹事蕭倩文表示，希望機場保安公司和機管局聆聽家屬需要，盡力提供協助，同時要求政府徹查意外原因，在經濟和住屋上提供協助，減輕家屬壓力，讓他們盡快走出悲痛。

機管局昨（20日）發聲明指，就有機場員工於是次意外中離世深表哀痛，並將盡一切能力支援死者家屬。機管局機場運行執行總監姚兆聰今早在電台表示，機場保安公司即時成立了關愛小組，直接聯絡家屬並提供協助，並即時發放恩恤金，解決家屬的燃眉之急。