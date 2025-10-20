三號風球至少維持至周二下午 6 時
機場兩死｜機管局：貨機撞爛鐵絲網與巡邏車同墮海 消防蛙人搜救兩人送院不治｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】阿聯酋迪拜貨機滑出香港機場跑道事故，造成兩名地勤車職員死亡，機管局連同消防處、民航處等部門今早 10 時召開聯合記者會交代。機管局機場運行執行總監姚兆聰指，涉事的阿聯酋航空公司貨機 UAE9788，在今日（20 日）上午 3 時 53 分於北跑道滑行時衝出跑道並撞爛鐵絲網，貨機撞到鐵絲網外的機場保安公司巡邏車，貨機和巡邏車雙雙墮海。機管局代表又指，事故發生前，貨機未有發出任何求救訊號，至於當時的天氣和跑道狀況都正常，適合降落。民航處則指，在事故發生後曾經以無線電跟貨機機師溝通，但並無回應，現時需要先尋回貨機俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀。
機管局表示，今日香港國際機場會有 1,000 班航班升降，南跑道和中跑道會繼續運作，航班不受影響。至於涉及意外的北跑道，會先研究何時移走飛機，再決定北跑道重新啟用時間。
巡邏車罹難者分別任職 7 年及 12 年
消防處助理處長于文陽說，航空交通管制中心職員在 3 時 53 分啟動「飛機事故警鐘」，3 時 55 分掌握事故確實位置，機場消防人員在 3 時 57 分抵達現場，隨即展開救援工作，而當時貨機已經斷開兩截，載浮載沉，4 名機組人員已經打開艙門，等待救援，他們最終經逃生滑梯離開貨機，並無受傷，送往北大嶼山醫院檢查。
在得知有巡邏車墮海後，消防派出消防蛙人下海拯救。在事故約 40 分鐘後，消防人員找出巡邏車位置，救出被困兩人。41 歲男巡邏車司機在上午 5 時 27 分被救出，當時他無呼吸和脈膊，頭部受傷，救護人員立即為他進行心肺復甦法和注射腎上腺素，他之後被送往北大嶼山醫院搶救，延至 6 時 26 分不治。至於 30 歲巡邏車男乘客，在上午 5 時 52 分被救出，在 5 時 55 分由醫管局緊急醫療隊醫生宣布不治。今次消防處共派出 213 名消防及救援人員、45 部消防車、2 艘指揮船，5 艘快艇和 24 部救護車輛參與今次行動。至於警方表示，今次派出 90 名警員協助消防搜救。
運輸及物流局轄下民航意外調查機構總意外及安全調查員文家齊表示，機構定性今次事件為「意外」，並會作出調查，會循飛機系統、飛機維修，飛機操作和天氣等情況了解成因。
【相關報道】
香港機場兩死｜機管局：貨機撞爛鐵絲網與巡邏車同墮海 當時天氣及跑道狀況正常｜Yahoo
機場兩死・睇片｜失事貨機滯留海面 尾翼與機身分離 民航處：地勤車墮海兩職員死｜Yahoo
香港機場意外兩死 迪拜抵港貨機滑出跑道墮海 地勤車被撞後職員罹難｜Yahoo
其他人也在看
機場兩死・睇片｜失事貨機滯留海面 尾翼與機身分離 民航處：地勤車墮海兩職員死｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機滑出香港機場跑道事故，造成兩名地勤車職員死亡。網上有片段直擊事發現場情況，見到肇事貨機滯留在跑道外海面，逃生滑梯打開，機身有損毀痕跡。另外，片段亦見到貨機的尾翼跟機身已經分離。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
香港機場意外兩死 迪拜抵港貨機滑出跑道墮海 地勤車疑被撞後職員罹難｜Yahoo
香港國際機場發生嚴重事故。今早（20 日）約 3 時 50 分，阿聯酋航空公司貨機 EK9788 降落時從北跑道滑出並墮海，過程當中疑撞到一輛在地面的巡邏車輛，車上兩名地勤職員死亡，至於貨機上 4 名機組人員就獲救送院。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
機場死亡事故｜華航 99 年墜毀「反肚」釀 3 死 93 年降啟德墮海｜Yahoo
阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今早（20日）降落時，從北跑道滑出並墮海，造成兩名地勤車職員死亡。香港國際機場過去鮮有發生造成嚴重傷亡的事故。1999 年 8 月 22 日正值颱風森姆吹襲，中華航空一艘客機在惡劣天氣下降落時墜毀，機身翻轉起火，空難造成 3 死逾 200 傷。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
迪拜來港貨機滑出跑道 地勤車墮海釀兩人死亡
【Now新聞台】赤鱲角機場凌晨發生嚴重事故，一架迪拜來港貨機降落時滑出跑道墮海，同一時間有機場地勤車墮海，車內兩人獲救後證實死亡。 其中41歲地勤車司機獲救後昏迷，送往北大嶼山醫院搶救，其後證實不治。30歲的地勤車乘客就當場證實死亡。涉事航班是阿聯酋航空EK9788貨機，載有四名機組人員，凌晨大約3時50分，從本港西面降落至赤鱲角機場北跑道，滑行至中間位置時發生事故。現場消息稱，貨機機尾滑落海中，機上四人並無受傷，消防派出潛水拯救車、滅火輪等，聯同政府飛行服務直升機在附近海面搜索。受事故影響，北跑道要關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作，航班不受影響。民航處指高度關注事件，已按程序通報民航意外調查機構，會全力配合調查事故成因。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
機場直擊｜貨機滑出跑道墮海 機場航班如常升降未受影響
【Now新聞台】赤鱲角機場凌晨發生嚴重事故，一架迪拜來港貨機降落時滑出跑道墮海，同時有機場地勤車墮海，隨後證實車內兩人死亡。本台記者黃穎芝早上8時身處機場客運大樓內，航班升降顯示屏所顯示的所有航班資訊一切正常，沒有出現延遲或取消，全部如常升降。 有旅客向記者表示，不擔心事故影響行程，相信機管局會迅速處理事件。受事故影響，北跑道要關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作，航班不受影響。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
阿聯酋貨機降落香港機場衝出跑道 撞地勤車墜海釀2死
（法新社香港20日電） 一架自杜拜起飛的阿聯酋貨機在香港國際機場降落時衝出跑道跌入海中，造成兩人死亡。事故發生於今天凌晨約3時50分，香港民航處在聲明中說，飛機「降落後偏離北跑道，接著墜入海中」。法新社 ・ 13 小時前
機場貨機衝落海｜貨機降落衝出跑道 巡邏車被撞落海司機乘客不治 4機組人送院（有片／持續更新）
香港國際機場發生致命航空事故。今日（20日）凌晨3時53分，一班從杜拜來港阿聯酋航空貨機，於機場北跑道降落時疑衝出跑道，與一輛在跑道巡邏車相撞，貨機滑出跑道墮海，機頭擱在岸邊，一半機身擱在海面上，機尾不知所蹤，巡邏車亦連人帶車被撞落海，車上兩人一度失蹤。警方和救援人員接報後趕至現場，飛行服務隊直升機奉召到場，於跑道上空am730 ・ 17 小時前
中環華懋大廈三級火4傷者仍留醫 23歲男傷者由危殆轉為嚴重
中環華懋大廈周六發生三級火，火勢在5個小時後已被救熄，但大廈和旁邊一段砵典乍街仍未解封。涉事大廈外牆事後熏黑、玻璃窗爆裂，牆身批盪剝落，燒焦的棚架竹枝、玻璃碎片等散落一地。火警中受傷的4名傷者正繼續留醫，其中兩人情況危殆。多名消防員今日繼續在場調查，部分進入大廈單位了解，亦有消防登上大廈外圍觀察和調查，屋宇署亦派員到場am730 ・ 1 天前
香港好去處｜馬灣1868放水燈點亮馬青馬大橋！親手製作水燈及12種體驗工作坊：咖啡渣肥皂、彩繪玻璃
水燈許願祝福，不用飛到泰國，坐程車到馬灣即有。馬灣1868將在10月25至26日舉行「點亮馬灣」放水燈活動，而且可以親手製作水燈，讓心中的祝福隨波而去。同場還有咖啡渣肥皂、彩繪玻璃等12種體驗工作坊，名額有限，先到先得，額滿即止。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
破882日錦標荒 麥維迪夫：勝利獻給女兒
【Now Sports】前網壇一哥俄羅斯球手麥維迪夫在哈薩克網賽男單決賽，以盤數2:1擊敗法國球手穆迪，相隔882日後，終於再次贏得冠軍。麥維迪夫說：「這是首次由兩名女兒陪同我參加比賽，所以最終奪冠真的太美好！」麥維迪夫（Daniil Medvedev）上次贏得錦標已經是2023年羅馬大師賽，今年在哈雷網賽也殺入決賽，可惜最終未能奪冠，更累積6次決賽失利，而他今年4大滿貫成績差勁，只有澳洲公開賽能夠晉身次圈，法國公開賽、溫布頓網賽、美國公開賽均令人失望地首圈出局，世界排名因而跌出前10，現時排名第14。麥維迪夫為挽救低潮，由祖漢臣、高斯基擔任新教練，一改過往防守型打法，加入更多上網前攻擊，最終今仗以7:5、4:6、6:3，激戰兩小時38分鐘後獲勝。他贏得生涯第21個錦標，除了打法改變，家人支持也很重要，他賽後說：「我要將勝利獻給次女Victoria，我贏得首個冠軍時，也有將勝利獻給大女Alisa。」now.com 體育 ・ 16 小時前
羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名頭戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在安保系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
邦尼傷勢未明 或無緣開鑼戰鬥勇士
【Now Sports】NBA新賽季在美國時間周二開鑼，先上演洛杉磯湖人主場對金州勇士的矚目大戰，「大帝」勒邦占士因傷肯定缺陣，他的兒子邦尼占士現列為每日觀察名單，未知能否上陣。勒邦占士（LeBron James）征戰NBA第23個賽季，可是由於他坐骨神經痛，開季首幾個星期都未能上陣，球迷暫時無緣看到他與「瘦身版」盧卡當錫合作的最強威力，只是占士兒子邦尼占士（Bronny James）同樣受到傷患困擾。球迷可能在揭幕戰，無法看見「James」身影在球場馳騁。邦尼占士因足踝扭傷沒法在最後一場季前賽對帝王上陣，現時未知道他傷勢如何，暫時只列為每日觀察名單，或許於賽前才可確認會否出戰。教練列迪克近日公開讚揚邦尼占士大有進步，他說：「比起去年，邦尼占士打得更自在及有自信，證明在G-League提升了他的球技。」now.com 體育 ・ 12 小時前
Vini引發兩敵將領紅牌 沙比：他非常重要
【Now Sports】皇家馬德里在周日西甲以1:0險勝最終只餘9人應戰的基達菲，雲尼素斯後備上陣後，先後逼使對方兩名球員犯規領紅牌離場，功勞不遜奠勝者安巴比。「Vini 影響極大......我們這天早上告訴他，他會非常重要。」皇馬教練沙比阿朗素是役安排雲尼素斯（Vinicius Junior）擔任後備，惟誰都明白這與雲尼素斯上周剛完成國際賽有關，而球隊尚有周三歐聯對祖雲達斯的後顧。事實上，雲尼素斯落場後極具影響力，基達菲兩名被逐球員，都因為侵犯Vini而被逐離場。沙比續說：「這是一場非常耗力的比賽，來這兒與基達菲對陣從來不容易......也許這不是最漂亮的比賽，但我們完成必須幹的事情。」安巴比過去11場為球會及國家隊的比賽都有入球，其實雲尼素斯近況亦不俗，西甲開季至今入5球及貢獻4次助攻。皇馬於周三歐聯鬥祖雲達斯，爭取在賽事3連勝。now.com 體育 ・ 13 小時前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 21 小時前
謝霆鋒出道30年「演出全是素顏」！45歲不化妝仍零瑕疵 網讚：自律就是最好醫美
香港天王謝霆鋒出道近30年，向來以「素顏演出」聞名。與多數藝人仰賴妝髮造型不同，他無論拍戲或登台幾乎不化妝，暴雨淋身仍維持鏡頭前的自然神情，這份風格成為他最具辨識度的標誌。姊妹淘 ・ 14 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風・風神｜天文台直接發三號風球 至少維持至周二下午 6 時｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，三號風球至少維持至周二下午 6 時。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
53歲陳潔儀最新狀況曝光 皮膚狀態絕佳超凍齡 曾與鄧萃雯傳緋聞
來自新加坡的53歲歌手陳潔儀（Kit），90年代以《心痛》、《等了又等》、《來夜方長》等歌曲爆紅，加上曾參與張學友的音樂劇《雪狼湖》而實力受到肯定，甚至被封為「新加坡國寶」Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
陳偉霆超模妻疑曾遭假富豪騙婚 神秘身份竟然係佢？
【on.cc東網專訊】憑內地劇《許我耀眼》翻紅嘅39歲男神陳偉霆，日前擲下震撼彈，與低調交往4年嘅內地超模何穗官宣一索得男，據知二人已經領證，確認何穗名份。何穗產子消息震撼網友，有網友考古何穗感情史，發現佢喺11年前曾登記結婚，隔年曾晒出結婚證，但未曝光新郎身分東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 11 小時前