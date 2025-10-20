機場兩死｜機管局：貨機撞爛鐵絲網與巡邏車同墮海 消防蛙人搜救兩人送院不治｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】阿聯酋迪拜貨機滑出香港機場跑道事故，造成兩名地勤車職員死亡，機管局連同消防處、民航處等部門今早 10 時召開聯合記者會交代。機管局機場運行執行總監姚兆聰指，涉事的阿聯酋航空公司貨機 UAE9788，在今日（20 日）上午 3 時 53 分於北跑道滑行時衝出跑道並撞爛鐵絲網，貨機撞到鐵絲網外的機場保安公司巡邏車，貨機和巡邏車雙雙墮海。機管局代表又指，事故發生前，貨機未有發出任何求救訊號，至於當時的天氣和跑道狀況都正常，適合降落。民航處則指，在事故發生後曾經以無線電跟貨機機師溝通，但並無回應，現時需要先尋回貨機俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀。

機管局表示，今日香港國際機場會有 1,000 班航班升降，南跑道和中跑道會繼續運作，航班不受影響。至於涉及意外的北跑道，會先研究何時移走飛機，再決定北跑道重新啟用時間。

機管局代表指，涉事貨機在北跑道滑行至接近中間位置時，向左偏離跑道，之後撞爛鐵絲網，再撞到網外巡邏車，貨機連車雙雙墮海。（機管局簡報圖片）

巡邏車罹難者分別任職 7 年及 12 年

消防處助理處長于文陽說，航空交通管制中心職員在 3 時 53 分啟動「飛機事故警鐘」，3 時 55 分掌握事故確實位置，機場消防人員在 3 時 57 分抵達現場，隨即展開救援工作，而當時貨機已經斷開兩截，載浮載沉，4 名機組人員已經打開艙門，等待救援，他們最終經逃生滑梯離開貨機，並無受傷，送往北大嶼山醫院檢查。

在得知有巡邏車墮海後，消防派出消防蛙人下海拯救。在事故約 40 分鐘後，消防人員找出巡邏車位置，救出被困兩人。41 歲男巡邏車司機在上午 5 時 27 分被救出，當時他無呼吸和脈膊，頭部受傷，救護人員立即為他進行心肺復甦法和注射腎上腺素，他之後被送往北大嶼山醫院搶救，延至 6 時 26 分不治。至於 30 歲巡邏車男乘客，在上午 5 時 52 分被救出，在 5 時 55 分由醫管局緊急醫療隊醫生宣布不治。今次消防處共派出 213 名消防及救援人員、45 部消防車、2 艘指揮船，5 艘快艇和 24 部救護車輛參與今次行動。至於警方表示，今次派出 90 名警員協助消防搜救。

運輸及物流局轄下民航意外調查機構總意外及安全調查員文家齊表示，機構定性今次事件為「意外」，並會作出調查，會循飛機系統、飛機維修，飛機操作和天氣等情況了解成因。

