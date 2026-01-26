「機場式離婚」熱爆歐美｜旅伴過安檢即各自me time！網民大讚：「試過返唔到轉頭」

近期歐美旅遊圈掀起一股名為「機場式離婚」（Airport Divorce）的新風潮，聽落好似關係出現危機，但其實完全相反！這個是令旅程更開心、關係更和諧的妙法。簡單來說，就是過完安檢後，旅伴暫時各自做想做的事，如有人去貴賓室、去免稅店，到登機前先在閘口集合。不少人試過後表示：「一旦體驗過，就再也返唔到轉頭！」原來旅行的快樂秘訣，並非24小時走在一起，而是懂得在適當時候給彼此me time的空間。

不少網民直言，自從試過這種「短暫分手」，旅行初期的焦慮感大大降低，感情反而升溫。（圖片來源：Getty Images）

過完安檢即解散：給彼此起飛前的自由

所謂的「機場式離婚」，指的是在完成辦理登機手續（Check-in）與安檢後，刻意與伴侶或親友暫時分開，各自去做讓自己放鬆的事。這個概念源於英國旅遊作家Huw Oliver在《The Times》其中一篇專欄文章〈I’ve found the secret to a happy relationship: an ‘airport divorce’〉，他分享過與未婚妻出遊的經驗：他習慣提早四小時抵達，躲進貴賓室一邊喝啤酒一邊看着航班資訊；而對方則偏好在免稅店穿梭，反覆研究香水與護膚品。與其勉強對方陪自己呆坐，或是陪著對方shopping覺得不耐煩，他們選擇「原地解散」，直到登機一刻才在登機閘口會合。

Huw Oliver發現與未婚妻暫時的分開，行動反而令旅程更和諧。（圖片來源：Getty Images）

其實人在機場時，情緒很容易因壓力而變得緊繃。根據英國航空的一份調查，超過半數旅客覺得自己在機場會變了另一個人。例如平時隨和的人，可能因為擔心延誤而變得焦慮，而這份負面情緒往往會投射到旅伴身上。Huw Oliver發現，自從實行「機場離婚」，他們不再需要為了同步而犧牲個人的旅行儀式，反而卻了不必要的埋怨。這種做法在心理學上是「承認差異」，成熟的親密關係不需要行程時刻一致，而是容許彼此擁有不同的節奏。

機場會令人「人格變形」，平時隨性的人會變得焦慮，平時準時的人反而變得散漫，確實神奇。（圖片來源：Getty Images）

建立健康的邊界感

心理治療師Prerna Menon指出，在機場暫時分開並不是逃避衝突，而是一種對彼此狀態的理解與調整，這是情緒管理與關係的表現。這種尊重差異的精神，也出現在不少旅遊創作者身上。例如有人是極簡主義者，有人則是連穿搭都要有規劃的行動派。當雙方不再強求對方改變，而是給予短暫的獨立空間，反而能為接下來的行程保留更多溫柔。

心理專家認為Airport Divorce是成熟關係的表現，懂得給予對方空間，反而令關係更健康。（圖片來源：Getty Images）

當然，「機場式離婚」並非人人適用。對於有飛行焦慮、分離焦慮，或需要照顧長輩與小朋友的人來說，陪伴依舊重要。專家建議可以嘗試「半套版」：例如各自活動一小時後，再相約一起吃頓飯；或提前約定集合時間，確保大家都感到安心。歸根究柢，「機場式離婚」是現代旅行哲學：與其累積不滿，不如坦誠面對差異。當大家對這段關係擁有足夠信任，即使在機場各有各行，只要知道登機後，大家仍會坐在同一個空間，飛往同一個目的地。下次出發前，不妨試試向旅伴說一句：「等陣登機閘口見！」

「半套版」的「機場式離婚」也可行。分開一小時後一起用餐，或者提早在閘口會合，保持彈性最重要。（圖片來源：Getty Images）

下次旅行不妨嘗試「閘口見」，讓大家在起飛前有自己的空間，可能會發現旅程變得更輕鬆愉快。（圖片來源：Getty Images）

