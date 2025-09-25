機場復常 首日處理逾千航班 旅客普遍滿意安排

受颶風影響，周二及周三有逾千班航班延誤或取消，隨着颱風樺加沙遠離，香港機場昨早逐步恢復正常運作，登機櫃位於清晨時分一度排長龍，不少市民及旅客提早到機場辦理登機手續；到中午人流開始回復正常。有市民認為機場運作暢順，分流做得好，航空公司對航班延期有提前通知；有旅客則表示機場所提供的餅乾不足以充飢。

記者昨午到現場所見，機場內人流比想像中少，秩序大致良好。原定昨日出發準備飛往台北的鄺先生表示：「本來以為打風要打很耐，但還好，沒特別影響行程。」又指機場人流與平日相若，整體由乘車入機場到辦理登機手續亦十分順暢。另亦有不少旅客航班受風暴影響行程，獲航空公司提前通知沒有「失預算」，準備飛往杭州的Roy與Ringo表示，受颱風影響，航班只延遲1小時，航空公司在前一日已提早通知，「發短訊給我們通知預計會遲一個小時而已，遲一個小時好少，可以接受啦，我們去玩而已，比較輕鬆。」又表示感覺人流跟平日差不多，沒有預計中的「熱鬧」，認為機場分流做得很好。

亦有菲律賓旅客因航班延遲3日而滯留機場，旅客JD與其家人原訂23日下午5時乘搭飛機離港，最終改期至昨午3時以後出發，JD指，「我感到很沮喪，因為我們沒有足夠的錢去買食物，差不多接近兩天。」又認為機場只在第一天有提供每人一份餅乾，並不足以充飢。至於到南京旅遊的Danny與其親友從上海回港，航班亦受颱風影響，從23日延遲至昨日才回程。不過樂觀的他表示行程受阻「當係玩多兩天」，且回程的安排亦大致順暢，飛機也不滿座。有機場職員表示，昨日只有清晨約4時許、5時左右人流最多，約3個小時後已安排妥當，一般是周三航班要改期的旅客才會早到機場了解有沒有航班位置。

陳美寶：最緊要有秩序

對於機場逐步恢復正常運作，處理早前取消或延誤的大量航班。運輸及物流局長陳美寶昨早在電台節目指，機場有足夠空間關顧滯留旅客，知悉昨早機場會相當繁忙，「其實員工都做好航班恢復，我們預計航班數量逾1,000班，希望將之前積壓的不斷去消化，做到最緊要有秩序，不可以混亂。」又強調派棉花糖、爆谷，都是新嘗試，希望做到將機場運作人性化，不單只是處理航班。入境事務處長郭俊峯昨午亦到機場管制站視察旅客人流情況及人手調配安排，確保為航班升降恢復正常做好充足準備。

