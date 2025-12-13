機場捷運4年前轉彎爆火花無通報 接傳媒查詢即向機電署自爆

【on.cc東網專訊】東網去年踢爆機管局管理的機場旅客捷運系統(APM)半年內出現3宗嚴重事故，包括女童掉進列車與月台之間的空隙，事後未有向機電工程署通報，有刻意隱瞞嫌。有傳媒今日(13日)再踢爆，APM在2021年運行期間轉彎時爆出大量火花，機管局至今逾4年都無向機電署通報，直至近日有傳媒查詢才向機電署自爆。機電署指，初步認為事件屬須通報事件，已要求機管局提交報告。機管局則辯稱，當時接通報機制理解，認為事件非發生於營運期間，故未有通報。

有傳媒報道，APM發生多宗事故後，並無依照程序向監管部門報告。除了轉彎時爆火花外，上月29日捷運路軌天花亦發生石屎剝落，機管局安排維修人員進行緊急維修及整固後，當日系統即如常運作，事件亦未有向其他部門通報，直接本周三(10日)，收到傳媒查詢，才急忙當晚在系統運作時段完結後，安排獨立結構工程師檢查，並於昨日(12日)，才按規例向機電署通報。機電署表示，十分重視事件，並已要求機管局提交更詳細資料以及相關改善措施。

機場擴建後的二號客運大樓於9月開始分階段啟用，有機場捷運系統的員工稱，機管局為免開幕延誤，在未有提供培訓下要求職員在兩至工日內準備好與機電署進行演習，以獲批准升級新列車控制系統。另外，亦有指機管局工程人員以過期工程許可證進入路軌範圍工作，並由其他職員在工程途中揭發事件。

機管局則指，由今年2月至12月期間合共提供7次培訓予所有相關員工，確保員工有充足時間充份掌握系統並熟習操作。就工程人員許可證過期後仍可進入路軌範圍，機管局承認11月29日有職員在覆核文件期間，發現有一名工作人員持已過期許可證進入旅客捷運系統工程範圍，並指已即時作出處理。

