機場暢航路城巴A12撞花槽 初步18人傷 涉事車長停職｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一架往機場方向城巴A12今（15 日）下午 3 時許，在赤鱲角暢航路1號對開疑失控撞向花槽，初步消息事故中 18人受傷。
部分傷者在現場接受治理，警方封閉一段路面調查意外原因。
城巴表示，今日下午約3時，城巴機場快線一輛A12號線由小西灣往機場方向的巴士，於暢航路涉及一宗交通事故，車長及乘客約18人受輕傷。城巴向受事故影響的乘客致意慰問，已即時派員於事故現場及醫院跟進事件，並會全力配合警方調查事故成因。城巴已按既定機制暫停車長駕駛職務。
圖片：是日快快-巴士即日相 FB
