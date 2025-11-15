機場暢航路城巴A12撞花槽 初步18人傷 64歲車長涉危險駕駛被捕｜Yahoo

機場暢航路城巴A12撞花槽 初步至少16人傷（圖片：是日快快-巴士即日相 FB）

【Yahoo 新聞報道】一架往機場方向城巴A12今（15 日）下午 3 時許，在赤鱲角暢航路1號對開疑失控撞向花槽，車長及乘客18人受輕傷。

部分傷者在現場接受治理，警方封閉一段路面調查意外原因。

警方晚上表示經初步調查，64歲車長腳部受傷送往瑪嘉烈醫院，酒精測試為零度，他涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。 傷者為9名男子及8名女子，年齡介乎20至72歲，分別送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院治理。

城巴表示，今日下午約3時，城巴機場快線一輛A12號線由小西灣往機場方向的巴士，於暢航路涉及一宗交通事故，車長及乘客約18人受輕傷。城巴向受事故影響的乘客致意慰問，已即時派員於事故現場及醫院跟進事件，並會全力配合警方調查事故成因。城巴已按既定機制暫停車長駕駛職務。

