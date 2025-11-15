黑色星期五優惠大合集！
機場暢航路城巴A12撞花槽 初步18人傷 64歲車長涉危險駕駛被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一架往機場方向城巴A12今（15 日）下午 3 時許，在赤鱲角暢航路1號對開疑失控撞向花槽，車長及乘客18人受輕傷。
部分傷者在現場接受治理，警方封閉一段路面調查意外原因。
警方晚上表示經初步調查，64歲車長腳部受傷送往瑪嘉烈醫院，酒精測試為零度，他涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。 傷者為9名男子及8名女子，年齡介乎20至72歲，分別送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院治理。
城巴表示，今日下午約3時，城巴機場快線一輛A12號線由小西灣往機場方向的巴士，於暢航路涉及一宗交通事故，車長及乘客約18人受輕傷。城巴向受事故影響的乘客致意慰問，已即時派員於事故現場及醫院跟進事件，並會全力配合警方調查事故成因。城巴已按既定機制暫停車長駕駛職務。
圖片：是日快快-巴士即日相 FB
其他人也在看
將軍澳男子家中暈倒 妻子揭發證當場氣絕
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒亡。今早(15日)9時24分，康城路1號私人屋苑一名女子報案，指其姓金(43歲)丈夫在單位內暈倒。救護員接報到場，經檢驗後證實事主已當場氣絕。案件列作「屍體發現」處理，事主死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 9 小時前
鴨脷洲大街八旬婦遭的士撞倒送院搶救 司機解釋：天唔夠光睇唔到
香港仔鴨脷洲大街今早發生交通意外，一輛的士撞倒一名81歲婆婆，頭部受創昏迷不醒，由救護車送往瑪麗醫院搶救。 司機被扣留調查 事發在今早6時22分，涉事的空載的士由華庭街轉往鴨脷洲大街時撞倒過路的婆婆。61歲姓盧司機涉嫌危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。司機當時稱剛取車開工，因為「個天唔夠光am730 ・ 12 小時前
陶大宇罕談與前妻阿寶離婚 當年傳搭上郭羨妮致婚變 被爆已低調再婚
現年62歲的前TVB小生陶大宇，當年在多部劇集擔正做主角，大受歡迎獲封「師奶殺手」，近日則主力在內地發展，更會在網上直播帶貨...Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
賽馬事故｜馬匹拋下騎師反方向跑 沙田第8場賽果無效退款
【Now新聞台】沙田馬場今日第八場賽事發生事故，馬會宣布賽事無效。 14號馬匹「超越夢想」在1200米賽事起步階段，就拋下騎師潘明輝往反方向奔跑。馬會指，騎師和馬匹在事件中均無受傷，惟基於安全理由，宣布賽果無效，投注均可獲退款。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)
社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。 警方回覆《am730》查詢時表示，周三(11月12日)於上水彩園路一帶進行交通執法行動，一名59歲女子違am730 ・ 1 天前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜長者巴士大聲播抖音片 車長停車霸氣KO：一係熄一係落車
在公共交通上大聲播放音樂及影片是擾人行徑，有男網民近日於社交平台Threads表示，搭巴士時遇上一名男長者用手機大聲播放抖音影片，即使司機多次廣播「請保持車廂安靜」仍沒收斂，最終車長忍無可忍停車走到長者旁，霸氣要求「你一係熄咗佢，一係落車聽」，對方即時關上手機喇叭並道歉，令全車回復寧靜，樓主大讚車長「型啊！」am730 ・ 1 天前
鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈 大讚老公110分
藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
將軍澳男子家中暈倒 父親揭發證當場氣絕
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒亡。今午(14日)12時，唐明街1號富康花園一名男子報案，指其姓楊(36歲)兒子懷疑在上址一單位房間內暈倒。救護員接報到場，經檢驗後證實事主當場氣絕。案件列作「屍體發現」處理，事主死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
狗狗為保護狗主家人被蛇咬至面腫 今日出院急尋暫托家庭安心休養
【動物專訊】本報昨日報道元朗一隻狗狗慘被青竹蛇咬傷面部中毒，面部腫脹起來，幸有熱心市民將狗狗帶到獸醫診所醫治，經留院一晚後，狗狗血小板指數已好轉，脫離生命危險，並可於今日傍晚出院，惟面部仍然很腫及有流血。原來狗狗名叫「餅乾」，是一隻十分忠心護主的狗狗，因主人早前入住老人院，而只能留守家門外，他更是為了保護狗主的家人與蛇搏鬥才被蛇咬傷。餅乾今日出院後，仍急需一個可以安心休養的地方，因此求助人江小姐急需為狗狗尋暫托家庭。 求助人江小姐對本報表示，約5歲的狗狗餅乾和曲奇的主人在一個月前住進老人院，餅乾和曲奇有家歸不得，平時會在家門外睡覺，每天早上餅乾都會走到她家門外，和她媽媽招呼，性格十分友善和乖巧。 然而，餅乾前晚為了保護狗主的家人，而跟一隻青竹蛇搏鬥，翌日面部便中毒腫起來。江小姐得知後曾聯絡愛協幫忙，愛協督察到場後指由於狗狗有晶片，無法直接帶走狗狗，但他亦有幫忙聯絡愛協錦繡醫院了解有沒有血清，可惜該診所沒有血清，最終村民只能自行帶餅乾到其他獸醫診所求醫。 幸好村民找到有診所有血清，於是將狗狗帶到該診所，經驗查發現狗狗的血小板指數由正常148跌到只得3，情況嚴重，不過經醫治及留院一晚後，狗香港動物報 ・ 9 小時前
外交部籲中國公民避免赴日 本港保安局未發新警示 惟提醒前赴或當地港人提高警惕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗 11 月 7 日稱如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，言論引發外交風波，中國外交部提醒中國公民近期避免前往日本。本港保安局今（15 日）更新外遊警示制度網頁中，有關日本的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
珀麗灣八旬翁晾衫失足墮樓 當場氣絕身亡
【on.cc東網專訊】馬灣有人墮樓亡。今午(15日)12時06分，珀麗灣保安員報案，指發現一名男子倒臥屋苑一大廈對開，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，經檢驗後證實事主已死亡。警員圍封現場調查，相信姓簡(88歲)事主在上址一單位晾曬衣物時意外失足墮下，其死因有待on.cc 東網 ・ 10 小時前
小巴又有新規矩？車廂告示要求乘客「大聲啲落車」
小巴上早前有便衣警員「放蛇」，無佩戴安全帶的乘客全部被票控，引起市民關注。近日有網民發現小巴告示要求乘客「大聲啲落車」，莫非又有新規矩？ 根據網民在社交平台Threads上載的小巴車廂手寫告示，寫上「如要落車請按鐘落車，大聲啲落車，多謝合作」。該名網民反問「大聲啲落車係乜嘢玩法？落車要落到嘭嘭聲咁？」 網民am730 ・ 9 小時前
中國提醒國民勿往日本 揭示壽司郎要提早排隊？
中日關係隨著高市早苗有關台灣的言論開始惡化，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，引起市場憂慮，會否有進一步禁止國民赴日旅遊的新政策。近年內地人大舉到日本旅遊，隨時比港人更熱愛日本飲食文化，倘若禁止赴日，「思鄉」內需消費將更高漲，內地旅客甚至會多來港享用日本空運食材，意味港人也是時候提早排隊Yahoo財經 ・ 10 小時前
孟加拉前總理哈西娜流亡 鐵腕鎮壓被控反人類罪 開腔斥審訊為「鬧劇」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】孟加拉去年爆發大規模和平示威，惟遭總理哈西娜（Sheikh Hasina）鐵腕鎮壓，至少 300 人死亡，最終被逼下台，辭職流亡印度。孟加拉國國際罪行法庭（ICT-BD）週四（13 日）表示，將在下周一對哈西娜判決反人類罪，她面臨的最高刑罰為死刑。哈西娜接受 BBC訪問，強調自己無罪，形容審判是由政治對手操控的「鬧劇」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字
藝人莊思敏上月突然於社交平台分享多張婚照，宣布與細10歲高級督察男友於峇里島拉埋天窗。不過，今日有報道指兩人原來未有進行簽字儀式，兩人在法律上並非合法夫妻，亦未有打算生小朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
2025最性感爹地排行榜出爐！「丹麥最性感男人」Mads Mikkelsen只排第2，輸給荷里活最強「爹系男神」
2025年最性感爹地排行榜出爐！近日由網民發起「最性感爹地」公開投票，而獲得冠軍的並不是「丹麥最性感男人」Mads Mikkelsen，而是與 Dakota Johnson、Chris Evans 合演《錢財心愛物》的 Pedro Pascal！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
立法會選舉．港島東｜ 工聯會吳秋北爭連任 4區議員夾擊 民建聯李清霞中途不適退場｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會香港島東地方選區選舉論壇今（15日）舉行，形勢出現「五爭二」，5 位候選人包括爭取連任的港島東立法會議員、工聯會會長吳秋北，及 4 名當區區議員自由黨阮建中、新民黨郭浩景、民建聯李清霞、民建聯植潔鈴。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
全運會預告｜港隊兵分三路衝擊獎牌 何詩蓓瞄準100自金牌 三鐵中環鬧市舉行 女重佘繕妡粉墨登場
第15屆全運會周六賽事，香港代表團將會兵分三路衝擊獎牌，包括中環鬧市上演的三項鐵人賽事，啟德體藝館舉行的女子重劍比賽...Yahoo 體育 ・ 14 小時前
全運會｜三鐵中環鬧市作賽 港將奧斯卡勇奪男子個人賽銅牌
香港代表團再有全運會獎牌入手！港將奧斯卡周六早上出戰全運會三項鐵人賽事，在49位參賽選手之中躋身3甲，最終以1小時49分21秒奪得銅牌...Yahoo 體育 ・ 10 小時前