專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
機場櫻花園開放 料情人節前最佳賞花期(車軒珩報道)
【Now新聞台】位於赤鱲角南路的櫻花園逐漸開花，免費開放予公眾賞櫻，預計賞花期去到3月，而情人節前是最佳賞花期。
抬頭就能看見一大片櫻花花海，部分樹枝上的櫻花已經綻放——不用飛到日本，在東涌纜車站附近的櫻花海岸漫步也能感受春意漸濃。
機場櫻花園作為市民及旅客賞花熱點之一，栽種了160棵櫻花樹。今年園區擴大至3萬平方呎，增加39棵適合華南地區天氣栽種的品種「好運來」。
喜歡櫻花的她先睹為快。
戴小姐：「知道今日會開放，所以特地過來看。櫻花園現在擴展了，更加漂亮，但現在只開了三成，應該過一段時間會更好看，之後盛開應該會再來看。」
馮先生：「石門有看過、恆安也有看過，兩邊都有開花，我每年都會過來看。現在來說開得很漂亮、很茂密，天氣不一樣，開得晚一點或開得早點都不一樣，暖和一點就會立即盛開。」
機管局指今年開放新通道，方便市民直接前往櫻花園；首批櫻花最佳觀賞期為情人節前，預計今年有逾10萬人次賞櫻。
機管局機場運行執行總監姚兆聰：「(現在)只是開了兩、三成，未來兩至四個星期會盛開，靠近情人節前一個星期就會最漂亮。原本那兩期已經適應香港天氣，估計大約三月中至尾開花。上年從東涌港鐵站過來的朋友都要過馬路，我們特別開闢了一段路，可以直接由東涌港鐵站走過來，少了約200米，會更快、更安全。」
今年新增這個觀景台，可以讓賞花的市民在較高的位置與櫻花打卡。
#要聞
其他人也在看
全球最安全航空公司排名！台灣「１航空」擠進前10名，廉航榜單也出爐
隨著全球旅遊持續發展，旅客對飛行安全的關注度日益提升，選擇安全可靠的航空公司成為出國時的重要考量。國際知名航空安全評級機構近日公布了2026年度全球最安全航空公司排名，涵蓋全服務與低成本航空２大類別，食尚玩家 ・ 1 天前
航空公司2月起下調燃油附加費｜買機票慳近$200！即睇不同航空公司安排
各位準備出外旅遊的朋友請留意！各大航空公司宣佈將於2月1日起下調燃油附加費。無論是飛日韓台等短途熱點，還是遠赴歐美，機票成本均有所下降，長途航線更可節省近$200，絕對是入手機票的好時機，立即看看不同航空公司的安排及買之前有什麼要留意！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
台北／曼谷／東京／首爾平機票優惠｜來回連稅統統每人$222！旅遊出發日期至4月30日
Trip.com即將推出的特平機票優惠！一口價$222已經包含所有稅項及附加費，包括台北／曼谷／東京／首爾等多個人氣航點，且不限航空公司，變相航班起飛時間更有彈性，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
深圳彭年萬麗酒店快閃優惠｜低至每晚$222起！鄰近金光華廣場、東門老街、萬象城
位於羅湖核心的深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu Hotel）是城中極具傳奇色彩的地標，於2020年經萬豪集團全面翻新後，更將經典情懷與現代藝術美學完美結合。Yahoo Travel為你搜羅深圳彭年萬麗酒店最新優惠，感受這座老牌建築的獨特魅力。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
2026 大阪親子酒店最強攻略：10大必去住宿、USJ主題房、12歲以下免費全集
帶細路去大阪玩？Trip.com 精選 10 間大阪親子酒店！由環球影城門口嘅 Minions 房、到有室內水上樂園嘅溫泉酒店，仲有公寓式酒店可住 9 人。即睇最新優惠，新用戶預訂即減 10%！Trip.com ・ 1 天前
羅淑佩：旅發局今年續舉辦以節慶、美食和體育為主題旗艦盛事 重點促進穆斯林旅遊
文化體育及旅遊局局長羅淑佩周二(27日)就旅遊政策措施表示，在各旅遊業同人的努力下，旅遊業在去年表現出色，全年共錄得4,990萬訪港人次，數字高於年初預期的4,900萬，亦較2024年全年的4,450萬人次增加12%。未來一年香港無論文化項目或體育盛事都接踵而來，絕對能讓旅客感受香港盛事之都的獨特魅力。 羅淑佩表示，中央多項惠港挺港措施，包括優化「個人遊」計劃、恢復並擴展深圳「一簽多行」，以及最新的增加四個連接香港的口岸為外國人「240小時過境免簽」入境內地口岸等，為香港旅遊業注入龐大動力。全年訪港內地旅客共約有3,780萬人次，較2024年同期增加約11%。 而非內地旅客的按年增幅更高，達15%，共約有1,210萬人次。當中台灣地區、日本、澳洲和中東地區的增長尤為強勁，增幅達25%或以上。菲律賓、泰國、越南和印度等短途市場已恢復至或超越疫情前的水平。 羅淑佩表示，去年為旅客及市民提供多個文化和體育的國際級盛事，包括香港盛匯超級三月的香港國際七人欖球賽、LIV Golf香港站、巴塞爾藝術展、香港足球盛會2025、全運會(第十五屆全國運動會)及殘特奧會(全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特AASTOCKS ・ 1 天前
【華僑銀行香港 呈獻:理財有方】精算旅行
【Now財經台】不少人去旅行都會精打細算，希望追求高性價比的旅遊體驗和樂趣，隨著市場環境轉變，新的旅行模式近年亦陸續出現，為甚麼會出現這現象？想用更划算的價錢，享受同樣甚至更好的體驗又可以怎樣做？now.com 財經 ・ 1 天前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 9 小時前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 1 小時前
鄭嘉穎為大仔由國際學校轉讀傳統小學感後悔 被中文科考起「我地行錯一步」
鄭嘉穎同陳凱琳2018年結婚後極速完成「造人任務」仲四年抱三，大仔鄭承悅（Rafael）今年已經升讀小學一年班，並且入讀Daddy鄭嘉穎母校番禺會所華仁小學Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
荃灣鬧市「死場」大蝕讓 地皇廣場劏舖31萬沽 十年貶值8成
荃灣著名「死場」地皇廣場錄得大幅蝕讓個案，由前中國小姐趙哲妤母親李渠興持有的一間劏舖，近日以31萬元沽出，持貨十年賬面貶值約120萬元或8成。更多消息：「炒機聖地」淪為「死場」 投資者連沽3個先達劏舖 十二年跌剩1球 貶值87%劏場首都、先達驚現「蒸發式」蝕讓：黃金地段救唔返？揭劏場管理缺陷上述物業為荃灣登發大廈地皇廣場1樓單號舖，面積僅約82平方呎，現為夾公仔舖，近日假黃開基拍賣行以20萬元推拍，獲兩組客搶購，最終搶高逾5成至31萬元沽出，成交呎價約3,780元。據知，上述舖位由前中國小姐趙哲妤母親李渠興於2016年以152.73萬元購入，持貨近10年轉手，賬面蝕讓121.73萬元或80%。地皇廣場位於荃灣大河道，屬人流較旺地段，前身為登發大廈之商場。2012年，人稱「劏舖大王」的投資者尹柏權以4.1億港元，向已故「舖王」鄧成波購入該商場，其後更名為地皇廣場，並拆成二百多個劏舖出售，面積最細僅50呎。尹柏權提供首兩年5厘租金回報保證，套現約9億港元。不過由於配套不足，缺乏有效管理，地皇廣場很快淪為「死場」，地皇廣場業委會成員亦曾成立「地皇之光管理有限公司」以聯租方式自救，不過效果有限28Hse.com ・ 2 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 1 天前
食物安全｜Threads友買蛋糕4粒藍莓全部發霉 網民：呢間野唔係第一次！
hkyahoofood,編輯推介,飲食資訊,hkeatplaybuy,hongkonglocaltravel,香港食玩買,香港餐廳,熱話Yahoo Food ・ 3 小時前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 1 天前
洗衣機暴走封門！一開機就「走佬」頂死廚房門｜專家懶人包：即場救門法、新機安裝擺位須知
近日 Threads 及 Facebook群組先後出現多宗洗衣機「走佬」事件！多名網民直擊家中洗衣機運作期間「走位」、「跳出嚟」，有事主更指洗衣機擺位靠近廚房門邊，機身在猛烈震動下移位並頂住門扇，結果廚房門被「頂死」無法打開，進退兩難。事主惟有以相片、影片及文字並茂方式上網「求救」，希望網民出招解圍。閱讀更多：灣仔舊樓法團告業主租客敗訴｜拒「夾錢」做大維修有咩後果？ 小業主「唔夠錢」可以點做？港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略帖文一出即引來熱烈討論。部分網民直指屬室內設計「中伏」，認為洗衣機不宜緊貼門口位置；亦有不少人提出處理方法，由較實際的拆門、改由窗戶進入、尋求消防員協助，到較搞笑的「打爛玻璃伸手入去推」及「召喚 Spiderman」等，留言區瞬間變成「救門」指南。亦有人打趣稱「人有情緒，機都有，畀啲時間部洗衣機」、「佢只係想要個獨立辦公室」、「洗衣機反叛期係咁，俾佢冷靜吓自己會開門」，甚至有人笑言「搵談判專家上嚟同佢傾，叫佢唔好走出嚟危險位置」。除了出主意，亦有網民以自身經驗替事主「尋因」。有人估計可能是地面不平，或洗28Hse.com ・ 1 天前
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突
隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起...BossMind ・ 1 天前
中國女生民宿廚房垃圾堆！ Airbnb投訴增15%藏陰謀！
這租房故事也太誇張了吧？日本一位民宿從業員在Threads上吐苦水，說接待兩位中國可愛女生，結果退房時房間像垃圾場一樣，滿地杯麵、飲料瓶和紙巾，廁所還貼滿馬桶蓋膜，髒亂程度讓人看傻眼。他要收清潔費，對方拒絕，搞得小爭執，最後只好網上公審。照片一出，網民炸鍋，有人笑說「狗拆家都不至於」，也有人提醒別以偏概全。Japhub日本集合 ・ 7 小時前
門將戲劇性補時入波 摩佬high爆攬執波仔慶祝
【Now Sports】賓菲加在一場極富戲劇性的比賽打敗皇家馬德里，勇奪歐聯附加賽資格，當門將泰賓補時入波，摩連奴興奮得與拾球童擁抱，而這位一代名帥倒戈贏前執教球會後，高呼創造了歷史。戲劇性一幕於補時8分鐘出現，當時賓菲加雖然領先3:2，但因得失球差關係需要多入一球，方可得到第24名以參戰附加賽，結果由後上搏殺的門將泰賓接應罰球，頂破當時只餘9人應戰的皇馬大門，贏4:2，最終剛好憑較佳得失球差，力壓馬賽得到24名。當泰賓入球後，全隊以及主場球迷固然欣喜若狂，摩連奴更興奮得與衝前的拾球童擁抱。首次領軍倒戈贏皇馬的摩佬賽後，坦言當尾段作出換人調動時，以為已「夠數」，豈料其後得悉原來需要再入1球：「顯然，在得到那自由球時，我就叫泰賓上前，並告訴達爾回中圈線，以防一旦對手搶得皮球，我們還可嘗試防守。」他續說：「不過那關鍵時刻到了，我們在光明球場創造了更多歷史。」有趣是賓菲加在附加賽的對手，離不開第9名的皇家馬德里或第10位的國際米蘭，換言之，有一半機會再與皇馬狹路相逢。now.com 體育 ・ 10 小時前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至29/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有壽桃秘製牛腩/高湯牛腩平均 $34/包、家樂牌鮮露240克平均 $10.5/支、La Molisana 精選意大利粉500克平均 $11.95/包、炒麵王平均 $6.5/盒！YAHOO著數 ・ 8 小時前