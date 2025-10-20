機場死亡事故｜華航 99 年墜毀「反肚」釀 3 死 93 年降啟德墮海｜Yahoo

1999 年 8 月 22 日，華航 CI642 號客機降落香港國際機場時意外墜毀，機身翻轉並且爆炸。(資料圖片 / Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images )

【Yahoo 新聞報道】阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今早（20日）降落時，從北跑道滑出並墮海，造成兩名地勤車職員死亡。香港國際機場過去鮮有發生造成嚴重傷亡事故。1999 年 8 月 22 日正值颱風森姆吹襲，中華航空一艘客機在惡劣天氣下降落時墜毀，機身翻轉起火，空難造成 3 死逾 200 傷。

八號風球吹襲 50人重傷

1999 年 8 月 22 日，華航 CI642 號客機原定由曼谷飛往香港，再轉飛台北。當時本港正受八號風球影響，客機降落時意外墜毀，右機翼著地折斷，機身翻轉並且爆炸。機上有 300 名乘客及 15 名機組人員，意外造成 3 人死亡，50 人重傷。該次空難是香港國際機場 1998 年 7 月啟用以來首宗致命事故。

1999 年 8 月 22 日，華航 CI642 號客機墜毀並且爆炸，造成 3 人死亡。當晚消防人員趕赴救援。(資料圖片 / Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

華航啟德墮海 296 人全獲救

華航過去亦曾於 1993 年 11 月 4 日在啟德機場發生客機墮海事故。當時本港受颱風艾拉吹襲，三號風球正在懸掛。華航 605 號航班當日由台北飛往香港，機上接載 274 名乘客及 22 名機組人員。客機降落時未有減速，反而加速滑行，直至墮海前數百米才開始減速，但最終衝出跑道並墜海。幸好事故沒有造成嚴重傷亡，機上 296 人全部獲救。

快運客機上月撞草坪冒煙

上月在熱帶氣旋塔巴襲港，天文台發出八號風球期間，本港亦發生一宗客機降落撞向草坪的事故。香港快運 UO235 航班於 9 月 8 日由北京返港，在香港國際機場降落時意外撞向草坪，起落架一度冒煙，事故中無人受傷，乘客獲安排安全離開客機。

