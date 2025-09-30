回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
機場無人駕駛巴士停機坪連撞兩車 無人受傷意外原因待查
【on.cc東網專訊】香港國際機場發生交通意外，今午(30日)12時許，南停機坪內一輛無人駕駛巴士，撞向兩輛停泊在路旁的車輛。據有關圖片所見，巴士車頭擋風玻璃爆裂，其中一輛被撞客貨車車頭泵把損毀，客貨車被推後車尾撞向防撞柱及裝備設施，幸事件中無人受傷，意外原因有待了解。
機管局發言人表示，今日下午約12時40分，一輛正由司機人手駕駛的無人駕駛員工巴士，在停機坪與兩架停泊中的營運車輛發生碰撞。事發時巴士並非由自動化系統操作，相信屬人為錯誤。事件中未有人員受傷報告。事件正在調查中，機場運作不受影響。
