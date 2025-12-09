機場的士乘客疑遺留藏毒行李 警檢 24 包大麻花 60歲男涉販毒被捕｜Yahoo

機場發生一宗行李藏毒案，一名的士乘客遺下行李，被發現內藏懷疑毒品。(資料圖片，非涉事車輛）

【Yahoo 新聞報道】機場發生一宗行李藏毒案。一名的士乘客前往機場，落車後懷疑遺下行李，的士司機見狀後，將行李交給機場職員保管，豈料一打開發現大麻花。據了解，一名 60 歲男子涉嫌販運危險藥物被捕，案件仍在調查中。

的士台尋失物 酬1000元

昨日（8日）上午 11 時許，一名的士司機接載乘客前往機場後，發現對方遺下行李，遂將行李交給機場職員暫時保管。據了解，過程中有人致電的士台，稱以 1000 元報酬尋找遺失的行李，但行李已被送到機場失物認領處，被職員揭發內藏懷疑毒品。

警方接報到場後，於行李內發現大麻花，初步點算共檢獲 24 包，市值約 270 萬元。警方以涉嫌販運危險藥物拘捕一名 60 歲姓男子。據了解，的士司機亦被帶往警署協助調查，直至同日晚上才獲放行。