Call車App優惠｜香港6間預約的士App 邊間最抵用？Uber新客戶最多享$1,000折扣／高德限時1折call車

有時想點對點出行，或者趕時間，不少人都會選擇預約叫車。現時市面上有多個叫的士用的手機應用程式(俗稱「的士app」)，只需簡單按幾下就能call的士，而且還會提供不同優惠，十分方便！Yahoo著數專員整理了常用Call車app，包括Uber、飛的、DiDi滴滴出行及高德打車等優惠，下次call車之前就記得下載定app啦！

各大預約叫車平台優惠比較

Call 的士最抵方法？

1. 平台優惠折扣

本港的士一般按錶收費，而透過的士App，乘客可在預約是提出議價，但司機不一定願意接單。所以不少的士App也會推出優惠，或根據用戶的車資存入獎賞積分等，以回饋用戶。除了迎新優惠外，當中Uber較常推出不同推廣優惠，例如最新推出新客戶優惠，最多可享$1,000優惠折扣！積極開拓市場的高德打車亦推$200優惠券包，新客戶最平可以1折call車，而DiDi滴滴出行輸入優惠碼領最高5折優惠券，新客首程即減$100，同樣十分優惠！

2.比較不同預估價格

使用任何服務，格價都是十分重要！即使是同一目的地，不同預約的士App計算車資之方法或有不同，例如會視乎當時路面暢通或擠塞，計算車程所需時間；全日不同時間叫車的費用亦有分別，繁忙時間能接單的司機較少，收費或因而較高。總括而言，不同行程距離、車程時間、路面情況、隧道選擇及額外費用等因素都會影響預估價格。市面大部份的士App都有預估車資功能，大家可下載不同的士App，在需要call車時可作車資比較，輪流使用也能增加成功call車機會！

6大預約叫車平台

Uber Taxi

Uber致力協助乘客尋找點對點的交通方式，分多種不同服務，通常Uber Taxi會便宜一點。每次叫車確認行程前可先查看預估車資，以及選擇不同車型。即日起至12月31日，Uber推出新用戶優惠，從未註冊過任何Uber帳戶的新用戶，在優惠期內將對應的優惠碼，最多可享$1,000新手禮！

優惠詳情：

第一級：

輸入優惠碼「用UberTaxi就係英雄」， 20 趟Uber行程可享7折乘車優惠（每趟行程上限為HK$50），總價值高達$1,000（500 個名額）

第二級：

輸入優惠碼「用UberTaxi唔洗爭」，16 趟 Uber 行程可享 7 折乘車優惠（每趟行程上限為HK$50），總價值高達$800（800個名額）

第三級：

輸入優惠碼「用UberTaxi唔洗搵」10趟Uber行程可享7折乘車優惠（每趟行程上限為HK$50），總價值高達$500（1,000個名額）

第四級：

輸入優惠碼「GREATHERO」5趟Uber行程可享7折乘車優惠（每趟行程上限為HK$50），總價值高達$200（10,000個名額）

每位合資格參加者只可使用以上四項優惠中的一項。優惠僅適用於用戶成功輸入對應的優惠碼至Uber帳戶後 45 天內有效。

2. 飛的：優惠「公司價」叫車

「飛的」現設有6人座的士

飛的號稱「快速、平價、舒適」，是常用的Call的士App，並提供公司價Call車，通常是85折至88折的優惠，乘客可以在叫車時選擇以公司價或正價計費，即主動要求折扣，再由司機決定是否接單，如果繁忙時段想用公司價坐車，就有機會等得較耐。乘客亦可選擇要求單程隧道費、免機場停車場費及免行李費或寵物費等條件。

另外，飛的設有輪椅的士服務，致力提供平價而優質嘅輪椅的士服務，而價錢號稱全港最平，車程按錶收費只收取額外$100費用，讓有需要人士規劃行程如覆診或外出時更加方便。

85截的

85截的號稱是全港功能最齊、最快、最方便找的士App，更是新界、機場及關口出入專家，大部分時間能即時配對的士，而且只收單程隧道費、免收行李費及寵物費。乘客可要求低至85折折扣優惠，該App服務標準界定$100以下為短途單，並建議乘客用9折或正價吸引司機接單。

5. 星群的士：回贈SynCab Dollar

星群的士 SynCab

「星群的士車隊」的多用途的士預約服務已有10年營運經驗，提供點到點接載及個人化的包車，近年亦推出「星群的士APP」（SynCab）方便市民Call車，預約的士時可以電子方式預付車費，車費一目了然，免失預算，最快5分鐘有車，惟乘客需付額外的預約服務費。星群的士更是寵物友善車隊，歡迎大型犬坐車外，亦與香港導盲犬服務中心合作，方便視障人士帶同導盲犬乘搭。

成為星群會員可輕鬆以電子方式儲值SynCab Dollar，而且不定期會推出回贈計劃優惠，賺取積分禮遇。例如星群的士近月有最新六座位的士投入服務，推出推廣優惠，預約「豪華６座位的士Prime」往或返香港國際機場，即可獲得HK$100 SynCab Dollar。

高德打車

駕駛人士大推的導航高德地圖在香港推出高德打車服務，主要分「打表的士」及「包車價的士」兩種收費方式，在地圖點選起點及目的地即可看到預估車資。下載「高德地圖 」或「AlipayHK」App ，搜尋「高德打車」即可使用，又推出各種優惠搶客。高德地圖官方Instagram主頁不時都會推出新優惠，今期新用戶下載高德地圖App，即可獲$200call車禮包，當中包括首單1折優惠，最高減$102，現有客戶亦可享8折、9折乘車券。

高德打車

7. DiDi滴滴出行：新客首程減$100 限時5折優惠碼

DiDi滴滴出行：新客首程減$100 限時5折優惠碼

「滴滴出行」在本港提供包車價收費「滴選的士」及按跳錶收費的士，「滴滴出行」官方Facebook不時都會有限定優惠，最新優惠有新客首程最多可減$100，同時還有限時演唱會call車優惠，即日起至9月7日，輸入優惠碼【CONCERT】即可享半價優惠，每單最多減$50，每日可取3張優惠券。

