機場直擊｜消防救護船在岸邊戒備 消防車及救護車不停出入

強敵事故退賽Verstappen順利贏得美國GP衝刺賽Getty Images Max Verstappen在最具威脅性的兩位McLaren車手，雙雙於首彎的碰撞事故中退賽之後，一路壓制Mercedes AMG車隊的George Russell，順利贏得美國GP衝刺賽冠軍。而前半場比賽始終緊追著現任世界冠軍的Russell，在一次勉強的進攻之後逐漸被甩開，終場收穫亞軍。而Williams車隊的Carlos Sainz獲益於首彎事故晉升第三，並成功守下這個席次拿下季軍。美洲賽道19圈的短程賽事一開始，竿位的Verstappen走往內線以壓制Lando Norris，而Oscar Piastri試圖從外線超前隊友，Norris則在第1彎藉由延後煞車來防守隊友。察覺到可能會被隊友擠出賽道的Piastri，在準備改走內線的時候，後方的Nico Hulkenberg和Fernando Alonso衝了上來，三輛車發生碰撞並波及到前面的Norris，導致賽車受損嚴重的兩位McLaren車手和Alonso先後停下了賽車退賽，而Hulkenberg則不得不進站更換前翼，安全車因此而部署。比賽在安全車的

Racingnet ・ 1 天前