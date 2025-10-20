機場直擊｜貨機滑出跑道墮海 機場航班如常升降未受影響

【Now新聞台】赤鱲角機場凌晨發生嚴重事故，一架迪拜來港貨機降落時滑出跑道墮海，同時有機場地勤車墮海，隨後證實車內兩人死亡。本台記者黃穎芝早上8時身處機場客運大樓內，航班升降顯示屏所顯示的所有航班資訊一切正常，沒有出現延遲或取消，全部如常升降。

有旅客向記者表示，不擔心事故影響行程，相信機管局會迅速處理事件。

受事故影響，北跑道要關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作，航班不受影響。

