機場翠華結業｜翠華餐廳機場店公布9.21結業 開業12年 早機時段經常排長龍

翠華餐廳機場店結業！有網民在Facebook上分享，翠華餐廳機場店貼出公告，指因租約期滿，請顧客於9月21起到其他分店，意味著翠華餐廳機場店將結業。

機場店開業12年

翠華餐廳機場店開業12年，位於機場一號客運大樓離港層，是不少港人離港前會去醫肚的好地方，在早機時段經常都會出現人龍。近日有位網民在Facebook群組「全港店舖執笠結業消息 關注組 」上分享，翠華餐廳機場店已貼出告示：「本店因租約期滿，請顧客於2025年9月21日起，稍移玉步到鄰近翠華餐廳分店」，意味住機場分店即將結業。

圖片來源： Openrice、Facebook@全港店舖執笠結業消息 關注組

