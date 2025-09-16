機場舉辦百年印記展覽 展出啟德機場跑道燈號

【Now新聞台】機管局在機場舉辦百年印記展覽，即日起向公眾開放。

運輸及物流局局長陳美寶、機管局行政總裁張李佳蕙出席開幕典禮。展品包括昔日啟德機場跑道燈號，以及90年代赤鱲角機場的宣傳貼紙。

展覽設於機場接機大堂，向公眾展示機場從啟德到赤鱲角時代的歷史以及未來發展，展期至11月8日。

運輸及物流局局長陳美寶：「今天在香港國際機場，我們連接超過210個航點，每年招待逾5130萬名旅客，亦處理超過490萬公噸貨物，我們已經成為了，無論旅客或是貨物，是頂流的香港國際機場。」

機管局行政總裁張李佳蕙：「隨著去年三跑啟用，加上即將在九月開幕的二號客運大樓，二號客運大樓的旅遊車候車大堂將於下周二開放，意味著機場擴展的新階段。」

