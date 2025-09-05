機場設「免費中轉遊」 今起推2路線 帶旅客訪黃大仙廟與星光大道

【on.cc東網專訊】香港機場管理局與旅行社合作推出專為在香港國際機場轉機的旅客而設的「免費中轉遊」服務，為於在香港停留超過7小時的轉機旅客提供轉機增值體驗，將中轉旅程轉化為深入香港地道風貌的短途旅程。今日（9月5日）起推出兩條路線，分別帶旅客到訪黃大仙廟與深水埗，以及西九文化區與星光大道。

第一條路線以香港文化及本地生活為主題，於下午帶領轉機旅客到黃大仙廟，體驗算命並觀賞傳統建築，其後則會到訪深水埗北河街街市，體驗香港的本土生活；另一路線則以維港及西九的海景為主題，先於黃昏時分帶旅客到西九文化區，探索香港的文化藝術集中地，隨後則會到訪星光大道，一睹香港電影巨星的手印，以及觀賞維港的夜景。

攜程集團海外市場總經理張成杰透露，有意在將來推出更多不同路線，預料第三條路線會在年底推出，將以探索自然為主題，帶領旅客到訪迪欣湖及馬灣村。機管局航空樞紐發展總監方瑞文補充指，香港機場每日有約5萬個中轉客，其中約三成為超過七個小時的中轉旅客，期望今次中轉旅可加深他們對香港的體驗，下一次會選擇香港作為旅遊目的地。

