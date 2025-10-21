機場貨機墮海兩死 機管局姚兆聰指事故「很奇怪」 需尋黑盒搜證 爭取中午重開北跑道備用｜Yahoo

阿聯酋迪拜貨機昨早（20日）抵港降落，在跑道滑行時突然左轉，衝出跑道並撞爛鐵絲網，再撞到鐵絲網外的巡邏車後墮海，車上兩名職員死亡。(Photo by Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】阿聯酋迪拜貨機昨早（20日）抵港降落，在跑道滑行時突然左轉，衝出跑道並撞爛鐵絲網，再撞到鐵絲網外的機場保安公司巡邏車後墮海，車上兩名職員死亡。民航意外調查機構已展開調查，需要尋回俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，機管局今早與民航處巡視跑道，目標是中午重開跑道至備用狀態。機管局並正聯絡躉船公司清理飛機殘骸，目標在一星期內移走殘骸，之後有待調查小組在飛機內搜證。

廣告 廣告

姚兆聰今早（21日）在港台《千禧年代》表示，事故昨凌晨 3 時 53 分發生後，消防迅速展開搜救行動，直至中午 12 時由民航意外調查機構接手，至下午 4 時完成搜證，並修復被撞爛的圍欄，今早 7 時完成。他說，機管局今早與民航處巡視跑道，會爭取在中午 12 時重開北跑道，但由於飛機殘骸仍在海邊，所以跑道重開後會是備用狀態。機管局主動介入清理飛機殘骸，目前正在聯絡躉船公司，需時則視乎天氣和吊船操作因素，目標是在一星期內移走。他指目前要尋回「黑盒」，並待調查小組在飛機內搜證。

被問到調查方向，姚兆聰指由民航意外調查機構負責。但他提出事發地點在最北位置，跑道左邊是海，重申「飛機任何時候都在右邊離開跑道」，形容昨日情況「很奇怪」。他並指，昨凌晨天氣適合運作，而且跑道有定期維修，須調查是否涉機械或人為因素。被問有否接觸過機組人員請他們解釋，姚指他們有責任提供證供給調查機構，警方亦介入調查，分別就民航安全及刑事方向調查。

飛行員協會：關注機組人員休息是否充足

香港專業飛行員協會主席張敬龍在同一節目表示，就一般飛機意外而言，事故成因可能與機件故障或人為因素有關。他解釋，機件故障可能包括飛機前轆壞導致偏航，另外如果飛機的「尾陀」系統出錯或故障，可以令飛機出現嚴重控制問題。他並關注機組人員有否充足休息。

對於機件故障可能導致意外，張敬龍被問起飛前不是已檢查清楚才決定飛行，他回應說起飛前工程人員會檢查，但機長有最終決定權，決定是否簽收。他形容機長「有一個好大嘅經濟 pressure」，如果飛機是航空公司唯一一架飛機，而機長決定不起飛，可能會「得罪」航空公司。不過，他說作為機長最重視的是安全和是否合法，按照國際民航組織的航空法決定是否起飛。