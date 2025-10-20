機場貨機墮海｜盤點香港機場嚴重航機事故！華航「反肚」成赤鱲角機場首宗空難、香港快運降落撞指示牌

今日（20日）凌晨香港國際機場發生嚴重事故，阿聯酋航空公司貨機EK9788降落時，從北跑道滑出並墮海，過程中撞到一輛在地面的巡邏車輛，造成兩名地勤車職員死亡，而貨機上4名機組人員就獲救送院。這起罕見的跑道滑出事故震驚全球，香港機場航機事故非此一單，赤鱲角或是啟德機場都有！

今日（20日）凌晨香港國際機場發生嚴重事故，阿聯酋航空公司貨機EK9788降落時，從北跑道滑出並墮海。（相片來源：ロイター（Reuters Japan）@Facebook）

2025年9月8日：香港快運

上個月8日，熱帶氣旋塔巴襲港、天文台發出八號風球期間，一架由北京大興國際機場抵港的香港快運航班編號UO235的A320客機，在香港國際機場北跑道降落時，機身突然向右偏離跑道，衝往草坪，機上137名乘客及機組人員沒有受傷，安全有序地離開機艙。機管局稱，航班滑行時懷疑撞到跑道旁的指示牌，北跑道一度暫時封閉，檢查後於當日中午12點15分重開。

上個月8日，熱帶氣旋塔巴襲港、天文台發出八號風球期間，香港快運航班降落時，機身突然向右偏離跑道，衝往草坪，機上137名乘客及機組人員沒有受傷，安全有序地離開機艙。（相片來源：香港機場實況討論區@Facebook）

2017年5月24日：中國東方航空

當日上午，中國東方航空空中巴士A321-211型客機降落香港國際機場當時的北跑道後，航空交通管制注意到客機沒有從A6或A5滑行道離開跑道，遂指令其經A4滑行道駛離。然而，客機亦錯過A4滑行道並偏離跑道中線，繼而滑行至跑道右側邊沿的草地停定，前輪和右側主輪停在草地上。事件中無人受傷，僅飛機主輪輕微損壞。

事故當日的情況（相片來源：調查報告文件圖片）

2010年4月13日：國泰航空

國泰航空公司一架A330型，航班編號CX780從印尼泗水抵港的客機，由印尼泗水飛抵本港途中，左右引擎先後失靈，飛機一度短暫滑翔降落，左右兩邊起落架撼地，導致6條輪胎爆破，甚至一度起火。飛機於北跑道着陸後隨即進行乘客緊急疏散，機上載有309名乘客和13名機組人員，8名乘客在疏散時受傷需送院治理。

國泰航空公司一架A330型，航班編號CX780從印尼泗水抵港的客機，由印尼泗水飛抵本港途中，左右引擎先後失靈，飛機一度短暫滑翔降落。（相片來源：調查報告文件圖片）

左右兩邊起落架撼地，導致6條輪胎爆破，甚至一度起火。（相片來源：調查報告文件圖片）

1999年8月22日：中華航空

這是香港赤鱲角機場在1998年落成後首宗空難，當日正值颱風森姆襲港、天文台發出八號風球，中華航空642號班機由曼谷經香港往台北桃園機場，於香港國際機場降落時速度過快，且因強烈側風導致重著陸，右側起落架因撞擊力過大斷裂，右機翼燃料槽隨後起火，飛機失控翻覆在跑道旁草地，造成3死208人受傷。

這是香港赤鱲角機場在1998年落成後首宗空難。（相片來源：Airline Secrets Exposed@Facebook）

1993年11月4日：中華航空

當時香港正受颱風艾拉吹襲，並懸掛三號風球，一架由台北抵港、編號605的747中華航空客機，降落啟德機場時懷疑遇上風切變，不但未有即時減速，反而加速滑行，最終滑出跑尾並掉進觀塘對出海面，機身有三分之一、兩邊機翼及引擎浸在水中，機頭靠在跑道邊。幸好機上274名乘客及22名機組人員全部獲救，沒有造成嚴重傷亡，約23人受傷。

中華航空客機降落啟德機場時懷疑通上風切變，不但未有即時減速，反而加速滑行，最終滑出跑尾並掉進觀塘對出海面。（相片來源：香港新聞博覽館 Hong Kong News-Expo@Facebook）

1988年8月31日：中國南方航空

中國南方航空301號班機，屬中國民航廣州民航局的英製三叉戟型客機，由廣州白雲機場前往香港啟德機場。降落時，因天氣惡劣，飛機降落時觸及跑道進場燈，衝出跑道，失事墜落於跑道與觀塘對出海面間的避風塘，導致14死7傷。

中國南方航空301號班機在香港啟德機場降落時，因天氣惡劣，飛機降落時觸及跑道進場燈，衝出跑道。

