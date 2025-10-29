機場貨機衝落海｜墮海貨機殘骸吊上岸等候調查

【Now新聞台】機場墮海貨機殘骸吊上岸等候調查。

機身殘骸在上午11時許由吊臂吊上大嶼山倒扣灣空地，艙門打開，機艙喉管、電線、鐵板外露，引擎、起落架、機翼等部件嚴重損毀，在引擎旁邊夾雜部分疑是事故中被撞落海的巡邏車殘骸，有工作人員到場跟進，消防員亦在附近拉喉戒備。

貨機殘骸早前由廣州打撈局船隻運至倒扣灣，政府早前稱已指示相關部門盡快完成調查，預計一個月內會有初步報告。

#要聞