機場貨機衝落海｜失事貨機黑盒入水已送往檢查 機尾部分已吊上躉船

【Now新聞台】機場貨機墮海事故，負責打撈的船隻及團隊昨日深夜尋回飛機黑盒。

機尾部分已吊上躉船，安放在甲板上，貨機前半部分就仍擱在北跑道旁邊。

民航意外調查機構表示，連夜打撈貨機的殘骸下，已成功取回兩個收集了飛行數據及駕駛艙話音紀錄的黑盒，有入水狀況，已把相關裝置送往實驗室作初步檢查，再決定下一步工作，預料一個月內發表初步調查報告，之後再提出安全建議。警方指，涉事的4名機組人員酒精及毒品測試呈陰性。

運輸及物流局局長陳美寶感謝打撈及調查團隊，指調查會全速進行。

