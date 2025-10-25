機場貨機衝落海｜失事貨機黑盒入水 已送實驗室檢查

【Now新聞台】機場貨機墮海事故，負責打撈的船隻及團隊昨日深夜取回飛機黑盒。

兩個黑盒收集了飛行數據及駕駛艙話音紀錄有入水狀況，民航意外調查機構已把相關裝置送往實驗室作初步檢查，再決定下一步工作，預料一個月內發表初步調查報告，之後再提出安全建議。

兩艘打撈船連夜在機場北跑道打撈失事貨機的殘骸，機尾部分已吊上躉船。警方指，涉事的4名機組人員酒精及毒品測試呈陰性。

#要聞