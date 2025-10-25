支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
機場貨機衝落海｜打撈團隊已尋回墮海貨機黑盒 工程師料黑盒入水影響不大
【Now新聞台】機場貨機墮海事故，負責打撈的船隻及團隊已尋回飛機黑盒，黑盒有入水，已送往檢查再決定下一步工作，預料一個月內發表初步調查報告。
機尾部分已吊上躉船，安放在甲板上，貨機前半部分就仍擱在北跑道旁邊，有人在旁邊檢查，有水警船隻在附近巡邏。
意外本月20日發生，民航意外調查機構表示已在貨機的殘骸中，成功取回兩個俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀，黑盒有入水狀況，已送往實驗室作初步檢查，再決定下一步工作，預料一個月內發表初步調查報告，之後再提出安全建議。
警方指，涉事的4名機組人員酒精及毒品測試呈陰性。有工程師相信黑盒入水對還原事發經過影響不大。
香港工程師學會航空分部副主席詹永年：「黑盒是非常堅固，可以抵受各種不同衝擊、浸水或火燒，所以現在在水浸了數天，應該不會有太大問題，如果損壞是很低，可能即時已可做資料下載。」
打撈殘骸期間，機場會用南跑道及中跑道維持正運作，北跑道在打撈工作完成後就會重開。
運輸及物流局局長陳美寶感謝打撈及調查團隊的工作，形容他們展現高度專業精神。
除黑盒外，團隊已成功打撈其中一個引擎及起落架，陳美寶感謝機管局迅速調配資源及廣州打撈局提供技術支援，體現對民航安全的共同承擔及釐清事故原因的決心。
她又引述土耳其當局承諾協調航空公司及機組人員配合調查，會全速完成調查工作。
#要聞
