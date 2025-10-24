機場貨機衝落海│打撈船吊起疑似飛機引擎 涉事航空公司代表與死者家屬商討恩裇金（湯偉圓報道）

【Now新聞台】機場貨機墮海事故，負責打撈的船隻昨夜（周五）起出飛機黑盒。

兩艘打撈船抵港，連續兩日打撈失事貨機的殘骸，周五晚成功將藏有飛機黑盒的機尾打撈上躉船，民航意外調查機構表示，兩個黑盒有入水情況，已送往實驗室作初步檢查。

吊重能力達350噸的打撈船「南天翔」吊起疑似引擎零件，另一艘吊重能力達500噸的打撈船「南天鵬」亦駛至涉事的貨機殘骸。海事處的船隻不時駛過，岸邊有大批身穿反光衣的工作人員協助。

有專家表示，根據國際標準，事故發生後一個月內就要提交初步調查報告。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年：「現場有沒有軚痕、跑道或設備有否撞爛，都是一些線索。撈起殘骸後，看看有沒有甚麼爛了，當時的反推最後位置是怎樣，這些都是一些線索。」

機管局早前表示，機場跑道及停機坪的設計，以至事發當日的天氣，全部符合安全標準，會全力配合調查。

貨機公司的代表周五與遇難者的家屬見面，向他們致以慰問，並承諾會發放恩恤金，未有透露具體金額。

