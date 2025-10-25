《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
機場貨機衝落海｜機組人員酒精及驗毒結果陰性 已吊起機尾兩個黑盒入水會作初步檢查
香港國際機場周一有貨機失事，連帶跑道外一輛巡邏車墮海，車上2人死亡。打撈團隊昨晚已吊起貨機機尾，民航意外調查機構表示，已成功取回俗稱「黑盒」的飛行數據紀錄儀及駕駛艙話音紀錄儀，兩個「黑盒」有入水情況，已送往實驗室作初步檢查。
打撈船昨日吊起失事貨機其中一個引擎及起落架。昨晚亦成功吊起機尾取回「黑盒」。專家會透過調查還原「黑盒」內的數據、與相關人員的面談內容、實驗室實證結果、飛機殘骸、飛機操作程序、飛機系統狀況和維修紀錄、天氣情況等，重塑意外經過，將於1個月內發表初步調查報告。
機組人員酒精及驗毒結果陰性
兩艘打撈船繼續在北跑道水域打撈，並會持續數日。警方則表示，涉事機組人員的酒精及毒品測試都呈陰性。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/機場貨機衝落海-機組人員酒精及驗毒結果陰性-已吊起機尾兩個黑盒入水會作初步檢查/611932?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
