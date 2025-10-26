機場貨機衝落海｜機身被吊起出水 工程師料貨機部件先做檢查及分析

【Now新聞台】機場貨機墮海事故，貨機的機身亦被吊起。有工程師預計，貨機的部件會先進行檢查，再決定是否送往實驗室進一步分析。

貨機前半部分在北跑道旁邊，廣州打撈局的打撈船「南天翔」及「南天鵬」繼續打撈工作，廣州半潛船「重任1500」亦到抵北跑道對開水域。

打撈船先駛近，之後再調整吊臂，從左右兩邊固定機身，中午開始可以看見貨機機身被逐步吊起。而放置了機尾部分的躉船，停靠在北跑道旁邊，有人在旁邊檢查。

有工程師預料貨機的殘駭會先存放在適當的地方，進行初步檢查及分析。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年：「有機會找到飛機當時有甚麼部件或零件出現問題，還有飛機發生意外前，部件或零件最後的位置。若是飛機結構或是部件零件需要再做詳細檢查分析，慣常做法是送回相關廠方做測試。」

俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀，早前已成功取回，並已送往實驗室進行分析。

