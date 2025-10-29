機場貨機衝落海｜貨機殘骸被吊上岸

【Now新聞台】機場貨機墮海事故，貨機殘骸被吊上岸。

上午11時許，涉事的貨機殘骸由吊臂吊上岸，可見艙門打開，機身、引擎等嚴重損毀。貨機殘骸早前由廣州打撈局運至大嶼山倒扣灣。

政府早前指，已指示相關調查部門盡快完成工作，預計一個月內有初步報告。

#要聞